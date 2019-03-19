Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Evraz на £151 млн

Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Evraz на £151 млн

Компании, подконтрольные Роману Абрамовичу, Александру Абрамову, Александру Фролову и Евгению Швидлеру, продали 25,4 млн обыкновенных акций компании Evraz plc, следует из сообщения Evraz. Бумаги были проданы по £5,95 за штуку, таким образом общая стоимость пакета составила примерно £151,13 млн.

На проданные акции приходится примерно 1,8% акционерного капитала Evraz. При этом большая часть акций — 11,4935 млн, или 0,8% капитала — была продана подконтрольной Абрамовичу компанией Greenleas International Holdings Ltd. Стоимость этого пакета, исходя из цены размещения, составила примерно £68,386 млн.

Еще примерно 8,47 млн акций стоимостью примерно £50,4 млн (0,6% капитала) продала компания Abiglaze Limited, подконтрольная Абрамову. Компания Crosland Global Limited Александра Фролова продала акции примерно на £25,16 млн (4,2291 млн, или 0,3% капитала), а компания Toshi Holdings Ltd. Швидлера — на £7,18 млн (1,2065 млн, или 0,1% капитала).

Все продающие акционеры приняли на себя обязательство в течение следующих двух месяцев не осуществлять дальнейшую продажу акций Evraz.​