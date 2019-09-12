Минус пять: каких активов лишился и что осталось у Зиявудина Магомедова

Каких активов лишился Магомедов

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК)

Кому достался актив: компании «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна

Сумма сделки: «А-Проперти» получает актив Магомедова за долги, которые, как рассказал РБК знакомый Авдоляна, компания скупала с конца 2018 года. Общий долг компании — около 14 млрд руб.

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» — единственный поставщик газа в Якутии. На ее долю приходится 86% всего добываемого в республике газа. В октябре 2018 года в интервью РБК Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова, рассказала, что EBITDA компании составляла 3 млрд руб. По словам знакомого Магомедова, стоимость ЯТЭК может достичь $2 млрд при правильной инвестпрограмме