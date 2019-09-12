Минус пять: каких активов лишился и что осталось у Зиявудина Магомедова

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК)
Кому достался актив: компании «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна
Сумма сделки: «А-Проперти» получает актив Магомедова за долги, которые, как рассказал РБК знакомый Авдоляна, компания скупала с конца 2018 года. Общий долг компании — около 14 млрд руб.
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» — единственный поставщик газа в Якутии. На ее долю приходится 86% всего добываемого в республике газа. В октябре 2018 года в интервью РБК Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова, рассказала, что EBITDA компании составляла 3 млрд руб. По словам знакомого Магомедова, стоимость ЯТЭК может достичь $2 млрд при правильной инвестпрограмме
Новороссийский морской торговый порт (НМТП)
Кому достался актив: компании «Транснефть»
Сумма сделки: $750 млн
НМТП — крупнейший российский портовый оператор, которому принадлежит крупнейший по грузообороту в России порт Новороссийска, а также балтийские порты Приморск и Балтийск. В 2018 году консолидированный грузооборот терминалов группы составил 140,209 млн т, за январь—май 2019 года — 59,8 млн т (на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Зияудину Магомедову и его старшему брату Магомеду до октября 2018 года принадлежало 50% кипрской Novoport Holding, которая контролирует НМТП. Еще 50% холдинговой компании было у «Транснефти»
Новороссийский зерновой терминал
Кому достался актив: ВТБ (100%)
Сумма сделки: не раскрывалась
Новороссийский зерновой терминал — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, один из крупнейших в России терминалов по перевалке зерна на экспорт, мощностью 3,6 млн т в год
«Трансконтейнер»
Кому достался актив: ВТБ
Сумма сделки: не раскрывалась
Продажа 25,07% «Трансконтейнера» ВТБ и еще одному неназванному покупателю состоялась осенью 2018 года. Продавцом выступила группа FESCO, которая на треть принадлежит Магомедову. ВТБ — крупнейший кредитор FESCO, сделка позволила компании погасить часть долгов. По информации источников РБК, ВТБ может перепродать долю в «Трансконтейнере» стратегическому инвестору.
«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. Чистая прибыль компании в 2018 году по стандартам МСФО составила 9,5 млрд руб., что на 45,5% больше, чем в 2017-м. В конце ноября 2019 года должна состояться приватизация госпакета в операторе (50% плюс две акции), пока единственный претендент — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова
Объединенная зерновая компания (ОЗК)
Кому достался актив: ВТБ (50% минус одна акция)
Сумма сделки: не раскрывалась
ОЗК принадлежат 17 элеваторов и хлебоприемные предприятия, восемь перерабатывающих производств мощностью 1,3 млн т зерна в год и два портовых элеватора по перевалке, в Калининграде и Новороссийске. Консолидированная выручка ОЗК за девять месяцев 2018 года составила 30,2 млрд руб.
Доля в компании досталась ВТБ за долги. «Таким образом была урегулирована значительная часть обязательств группы «Сумма» в сфере строительства перед банком», — пояснили РБК в пресс-службе ВТБ в феврале 2019 года.
Летом того же года ВТБ также приобрел 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), основного актива ОЗК. В августе ФАС дала разрешение на приобретение еще 10,93% у группы «Сумма»
Венчурный фонд Caspian VC Partners
Магомедов создал этот фонд в 2015 году. Cообщалось, что общий объем инвестиций в стартапы может составить $300 млн. Среди инвестиций фонда — проект вакуумного поезда Hyperloop, который связан с Илоном Маском, агрегаторы такси Uber и Didi, ювелирная мануфактура в Калифорнии Diamond Foundry и другие
FESCO
Магомедову принадлежит 32,5% в транспортной компании FESCO, одном из крупнейших российских частных железнодорожных операторов. По словам председателя совета директоров Дальневосточного морского пароходства, головной компании группы FESCO, Лейлы Маммедзаде, в 2018 году компания нарастила выручку (в годовом выражении) на 35%, до $1 млрд, а показатель EBITDA побил пятилетний рекорд, достигнув почти 11 млрд руб.