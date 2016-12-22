Первый замглавы РФПИ вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One

Первого замгендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолия Бравермана включили в совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного сверхскоростного поезда. Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный 31 марта, пока остается в обновленном списке членов совета, который опубликован на сайте компании.

Как отмечает источник Bloomberg, решения по кадровым перестановкам были приняты еще несколько недель назад. По данным агентства, совет директоров покинули трое из 10 его членов: экс-советник 44-го президента США Барака Обамы Джим Мессина, бывший главный операционный директор Morgan Stanley Джим Розенталь, а также глава фонда поддержки инноваций X Prize Питер Диамандис.

Представитель РФПИ сообщил РБК, что Анатолий Браверман в совете директоров Virgin Hyperloop One представляет консорциум РФПИ и международных фондов, который ранее инвестировал в компанию. Также в совет были включены финансовый директор DP World Юврай Нараян и Уильям Шор, управляющий директор российского фонда Caspian Venture Capital.

Фонд Caspian Venture Capital был создан Зиявудином Магомедовым. Он вложил в проект Hyperloop свыше $140 млн. Несколько месяцев Магомедов был одним из сопредседателей совета директоров Hyperloop One, пока его единолично не возглавил британский миллиардер Ричард Брэнсон. После прихода Брэнсона компания стала называться Virgin Hyperloop One.

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop был создан главой SpaceX Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Компания Hyperloop One приступила к созданию скоростной транспортной системы Hyperloop в 2014 году. Последние полноценные тестовые испытания проводились летом 2017 года. Тогда удалось развить скорость в 310 км/ч.

Зиявудин Магомедов, а также его брат Магомед были задержаны 30 марта. Следствие вменяет им хищение из федерального и регионального бюджетов в общей сложности 2,5 млрд руб. Также их обвиняют в создании преступного сообщества. Братья Магомедовы заявили в суде, что вину не признают, и попросили отпустить их под залог в размере 2,5 млрд руб. Однако суд поместил их под арест до 30 мая.