Берлин не продаст оружие Эр-Рияду до конца следствия по убийству Хашкаджи

Германия не видит основания для поставок оружия в Саудовскую Аравию в период расследования убийства журналиста Джамала Хашкаджи в Стамбуле в здании саудовского консульства, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. Об этом сообщает телеканал ARD
«Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию», — сказал министр.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Мааас назвали представленные Эр-Риядом данные об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи недостаточными.
Хашкаджи, постоянно проживавший в Турции журналист Washington Post, критиковавший саудовские власти, пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждали, что журналист был убит в саудовском диппредставительстве, Эр-Рияд отвергал обвинения, несмотря на угрозы санкций со стороны США и ряда европейских стран. Но 20 октября саудовские власти признали смерть Хашкаджи в результате ссоры на территории консульства. В Саудовской Аравии были арестованы 18 человек, замглавы разведки королевства был отправлен в отставку, а советник королевского двора Ахмед Ассири лишился звания. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд начал реформу разведки после смерти Хашкаджи.