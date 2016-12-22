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Берлин не продаст оружие Эр-Рияду до конца следствия по убийству Хашкаджи
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Берлин не продаст оружие Эр-Рияду до конца следствия по убийству Хашкаджи
Политика, 23:18
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Берлин не продаст оружие Эр-Рияду до конца следствия по убийству Хашкаджи

Германия не видит основания для поставок оружия в Саудовскую Аравию в период расследования убийства журналиста Джамала Хашкаджи в Стамбуле в здании саудовского консульства, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. Об этом сообщает телеканал ARD

«Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию», — сказал министр.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Мааас назвали представленные Эр-Риядом данные об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи недостаточными.

Хашкаджи, постоянно проживавший в Турции журналист Washington Post, критиковавший саудовские власти, пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждали, что журналист был убит в саудовском диппредставительстве, Эр-Рияд отвергал обвинения, несмотря на угрозы санкций со стороны США и ряда европейских стран. Но 20 октября саудовские власти признали смерть Хашкаджи в результате ссоры на территории консульства. В Саудовской Аравии были арестованы 18 человек, замглавы разведки королевства был отправлен в отставку, а советник королевского двора Ахмед Ассири лишился звания. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд начал реформу разведки после смерти Хашкаджи.
 

Теги: Саудовская Аравия , Германия , Поставки , Оружие
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