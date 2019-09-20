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Основатель Yota получил контроль над крупнейшей газовой компанией Якутии
Структура основателя Yota Альберта Авдоляна стала владельцем Якутской топливно-энергетической компании, которую контролировал Зиявудин Магомедов. Авдолян скупил все долги ЯТЭК, теперь компанию возглавит выходец из «Газпрома»
Альберт Авдолян (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

«А-Проперти», подконтрольная основателю телекоммуникационного оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), крупнейшего поставщика газа в Якутии. Об этом РБК сообщила представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова.

По ее словам, «А-Проперти» получила акции ЯТЭК, которые ранее принадлежали компаниям «Инвестор» Зиявудина Магомедова (82,065%) и «Наутилиус» (по данным СПАРК, принадлежит Инне Гукежевой, 8,5%). Харитонова не стала раскрывать условия этих сделок.

Как Авдолян получил контроль над ЯТЭК

Ровно неделю назад, 13 сентября, состоялось внеочередное собрание акционеров ЯТЭК, на котором рассматривалась реструктуризация задолженности компании (управляющая активами Магомедова Лейла Маммедзаде оценивала ее в 14 млрд руб.), а также договор купли-продажи акций между «А-Проперти» и «Инвестором». В соответствии с этим договором «Инвестор» «может быть освобожден от своих обязательств» перед ЯТЭК (компания судилась со своим крупнейшим акционером, требуя от него около 6 млрд руб.), а новым ее должником становится «А-Проперти», говорится в материалах компании по итогам собрания. «Обязательство «Инвестора» [перед структурой Авдоляна] по уплате цены перевода долга может быть прекращено зачетом [за акции ЯТЭК]», — говорится в документе.

При этом «А-Проперти» с конца 2018 года скупала долги ЯТЭК перед крупнейшими кредиторами, включая Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Поэтому компания Авдоляна и ЯТЭК договорились о прекращении требований друг к другу «в целях полного прекращения обязательств «А-Проперти» перед Обществом (ЯТЭК. — РБК) по договорам займа <...> и частичного прекращения обязательств Общества перед «А-Проперти» по кредитным договорам», сказано в материалах по итогам собрания акционеров.

По сути, речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед Авдоляном, который выкупил кредиты у банков, и переходе к нему контроля над ЯТЭК, говорил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров, накануне собрания акционеров ЯТЭК, которое состоялось 13 сентября. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, подтверждал человек, близкий к другой стороне. По его словам, Магомедов, который в марте 2018 года был арестован по обвинению в создании преступного сообщества, дал согласие на отчуждение своей доли в ЯТЭК.

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Долги ЯТЭК выкуплены «по номиналу, кое-где с пени», сказала РБК Харитонова. Она отказалась уточнить, сколько «А-Проперти» затратила на этот выкуп. «Эта сумма близка к размеру общего долга ЯТЭК (14 млрд руб.)», — пояснил РБК источник в «А-Проперти».

По словам источника в «А-Проперти», новый акционер рассматривает на пост гендиректора ЯТЭК выходца из «Газпрома» Леонида Чугунова, который сменит Рубена Геворкяна, руководившего компанией с января 2016 года. Представитель ЯТЭК отказалась от комментариев, с Чугуновым связаться не удалось.

Чугунов работает в газовой отрасли около 40 лет, большую часть из которых — в структурах «Газпрома». В 1993–1998 годах он прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до генерального директора «Надымгазпрома», а в 1998–2009 годах возглавлял «Ямалгазинвест». В 2010 году топ-менеджер был назначен руководителем нового департамента «Газпрома» для координации работ по реализации строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. «Масштабы «Южного потока», особое значение проекта для повышения надежности газоснабжения Европы, большое число иностранных партнеров требуют консолидации усилий «Газпрома» для скорейшей реализации одного из самых приоритетных проектов компании. Уверен, что огромный опыт работы и авторитет Леонида Чугунова позволят выстроить оптимальную и эффективную структуру управления проектом», — говорил тогда предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Но из-за отсутствия разрешения Еврокомиссии «Южный поток» так и не был реализован, а департамент Чугунова расформировали в августе 2016 года.

ЯТЭК добывает и поставляет газ в Центральную Якутию, в том числе Якутск, а также добывает газовый конденсат и частично перерабатывает его на мини-НПЗ, топливо используется для поставок по северному завозу. Основной актив компании — Средневилюйское месторождение с запасами около 140 млрд куб. м газа и 7,4 млн т конденсата. Поскольку месторождения компании находятся далеко от единой газотранспортной системы, новый акционер рассматривает разные варианты передела газа — газохимическое производство или производство сжиженного природного газа, говорил ранее РБК знакомый Авдоляна.

В конце августа Харитонова заявила РБК, что Авдолян со своим давним партнером Сергеем Адоньевым (они вместе создали Yota) планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию, угольный проект Огоджа и порт Вера. Логичным шагом этой стратегии является приобретение доли в Эльгинском угольном проекте, подконтрольном «Мечелу» Игоря Зюзина (51%). Как раз 23 августа стало известно, что «А-Проперти» подала ходатайство о покупке 49% Эльги у Газпромбанка в Федеральную антимонопольную службу, но у «Мечела» есть приоритетное право на выкуп этой доли в течение месяца.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Yota, авдолян
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Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела»
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