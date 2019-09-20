Основатель Yota получил контроль над крупнейшей газовой компанией Якутии

Структура основателя Yota Альберта Авдоляна стала владельцем Якутской топливно-энергетической компании, которую контролировал Зиявудин Магомедов. Авдолян скупил все долги ЯТЭК, теперь компанию возглавит выходец из «Газпрома»

Альберт Авдолян (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

«А-Проперти», подконтрольная основателю телекоммуникационного оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), крупнейшего поставщика газа в Якутии. Об этом РБК сообщила представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова.

По ее словам, «А-Проперти» получила акции ЯТЭК, которые ранее принадлежали компаниям «Инвестор» Зиявудина Магомедова (82,065%) и «Наутилиус» (по данным СПАРК, принадлежит Инне Гукежевой, 8,5%). Харитонова не стала раскрывать условия этих сделок.

Как Авдолян получил контроль над ЯТЭК Ровно неделю назад, 13 сентября, состоялось внеочередное собрание акционеров ЯТЭК, на котором рассматривалась реструктуризация задолженности компании (управляющая активами Магомедова Лейла Маммедзаде оценивала ее в 14 млрд руб.), а также договор купли-продажи акций между «А-Проперти» и «Инвестором». В соответствии с этим договором «Инвестор» «может быть освобожден от своих обязательств» перед ЯТЭК (компания судилась со своим крупнейшим акционером, требуя от него около 6 млрд руб.), а новым ее должником становится «А-Проперти», говорится в материалах компании по итогам собрания. «Обязательство «Инвестора» [перед структурой Авдоляна] по уплате цены перевода долга может быть прекращено зачетом [за акции ЯТЭК]», — говорится в документе. При этом «А-Проперти» с конца 2018 года скупала долги ЯТЭК перед крупнейшими кредиторами, включая Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Поэтому компания Авдоляна и ЯТЭК договорились о прекращении требований друг к другу «в целях полного прекращения обязательств «А-Проперти» перед Обществом (ЯТЭК. — РБК) по договорам займа <...> и частичного прекращения обязательств Общества перед «А-Проперти» по кредитным договорам», сказано в материалах по итогам собрания акционеров.

По сути, речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед Авдоляном, который выкупил кредиты у банков, и переходе к нему контроля над ЯТЭК, говорил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров, накануне собрания акционеров ЯТЭК, которое состоялось 13 сентября. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, подтверждал человек, близкий к другой стороне. По его словам, Магомедов, который в марте 2018 года был арестован по обвинению в создании преступного сообщества, дал согласие на отчуждение своей доли в ЯТЭК.