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Hyperloop рассказал об уходе Магомедова из совета директоров в мае
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Hyperloop рассказал об уходе Магомедова из совета директоров в мае
Бизнес, 13:35
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Hyperloop рассказал об уходе Магомедова из совета директоров в мае

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вышел из совета директоров Virgin Hyperloop One 16 мая. Об этом сообщили РБК в компании.

«Мы можем подтвердить, что Магомедов не был членом правления с 16 мая. Caspian Ventures по-прежнему является инвестором и имеет представительство в совете директоров», — сообщил РБК представитель компании Райан Келли.

27 июня стало известно, что арестованный Зиявудин Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта. Однако с какого момента бизнесмен вышел из правления, не указывалось.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых в конце марта арестовали по подозрению в создании или участии в преступном сообществе, мошенничестве и растрате. 8 мая Тверской суд продлил им арест до 5 августа.

В совет директоров Hyperloop One Магомедов вошел осенью 2016 года. Его венчурный фонд Caspian Venture Capital инвестировал в проект около $100 млн.

Проект придумал глава SpaceX Илон Маск. Hyperloop представляет из себя транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке.

Проектом заинтересовался стартап Hyperloop One, который начал его развивать в 2014 году. Основным инвестором стал Шервин Пишевар, затем к нему присоединились фонд Caspian Venture Capital Магомедова, портовый оператор DP World, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Virgin Group Ричарда Брэнсона. В нынешнем совете директоров место сохранил директор Caspian VC Билл Шор.

Теги: Зиявудин Магомедов , Магомед Магомедов , Hyperloop , Hyperloop One
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