Юрист СУЭК заявил о «манипулировании подсудностью» со стороны прокуроров

Генпрокуратура манипулировала подсудностью, предъявив иск к Андрею Мельниченко о взыскании акций СИБЭКО, заявили адвокаты бизнесмена и СУЭК в суде. Ни Мельниченко, ни ХСРК не владеют этими акциями

Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Адвокаты основателя СУЭКа Андрея Мельниченко, «дочки» этого угольного холдинга «Кузбассэнерго» и компании СИБЭКО (ее контролирует «Кузбассэнерго») в четверг, 14 сентября, на заседании в Свердловском районном суде Красноярска заявили о «манипулировании подсудностью» и злоупотреблении правом со стороны Генпрокуратуры. Аудиозапись заседания есть в распоряжении РБК.

В этом суде на предварительном заседании рассматривается иск Генпрокуратуры к Мельниченко, «Кузбассэнерго» и Хакасской сервисно-ремонтной компании (ХСРК) о взыскании пользу государства акций СИБЭКО, которые в 2018 году структуры, связанные с СУЭК, купили у структур, связанных с экс-министром по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвинили в коррупции. Сумма сделки составила 32,5 млрд руб., в октябре 2020-го эти деньги были изъяты.

Генпрокуратура в своем иске утверждает, что продажа СИБЭКО должна быть признана ничтожной сделкой, потому что на момент ее заключения Абызов был чиновником федерального правительства и нарушил антикоррупционное законодательство. При осуществлении надзора за расследованием дела бывшего чиновника прокуроры получили сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций СИБЭКО», указано в материалах иска. Но сторона бизнесмена подчеркивает, что он не имел отношения к этой сделке и не владеет акциями СИБЭКО, СУЭКа и его других «дочек». На конец 2021 года Мельниченко вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% СУЭКа. Но 8 марта 2022 года он перестал быть бенефициаром компании и покинул ее совет директоров.

Представитель СИБЭКО 14 сентября попросил судью передать дело из Свердловского районного суда Красноярска в арбитражный суд Новосибирской области, поскольку там работает сама компания, а представитель ее единственного акционера «Кузбассэнерго» — в арбитражный суд Кемеровской области или центральный районный суд Кемерово. «Акции [СИБЭКО] находятся в собственности только «Кузбассэнерго», у других ответчиков этих акций нет», — сказал представитель «Кузбассэнерго». «Рассматривать это дело в Красноярске по месту нахождения ХСРК, которая <...> уже второй раз не является в процесс (на заседания суда. — РБК), нам кажется неправильным. «Кузбассэнерго» находится в Кемерово, мы просили бы передать в Кемерово», — добавил он. Но судья отказала в удовлетворении обоих ходатайств.

«Это типичное манипулирование подсудностью, которое пресекается высшими судами», - заявил в суде один из адвокатов Мельниченко. «Мы полагаем, что иск [Генпрокуратуры] был принят в производство с нарушением правил подсудности. Два остальных ответчика (Мельниченко и Хакасская сервисно-ремонтная компания. — РБК) заявлены не надлежащим образом, — подтвердил второй адвокат бизнесмена. — В просительной части искового заявления указано: взыскать [акции СИБЭКО] с «Кузбассэнерго». Что применительно к ХСРК? Что применительно к Мельниченко? Никаких требований нет, требования только к одному ответчику. Это хитрое злоупотребление».

Без участия Хакасской сервисно-ремонтной компании, зарегистрированной в Красноярске, невозможно было бы завершить сделку по продаже СИБЭКО (ХСРК была промежуточным владельцем миноритарной доли в СИБЭКО, но затем перепродала ее «Кузбассэнерго»), поэтому она указана в качестве одного из ответчиков, парировал прокурор. «Право выбора суда между несколькими ответчиками — это право истца, поэтому мы полагаем, что никаких нарушений правил подсудности при принятии иска к производству не было допущено», — сказал он. «[Судебная] практика устойчивая, здесь нет никакого манипулирования подсудности. <...> Доводы ответчиков основаны на неверном толковании норм права и сложившейся судебной практики», — заключил он.