МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100

Полная реконструкция событий, приведших в трагедии в столичном аэропорту, была представлена главе правительственной комиссии министру транспорта Евгению Дитриху

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево. Она включает в себя синхронизированные записи переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами столичного аэропорта.

Реконструкция была представлена 5 июня на совещании с участием министра транспорта Евгения Дитриха, который возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с катастрофой, сообщает МАК.

В состав технической комиссии МАК помимо специалистов комитета входят представители Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого». В ходе совещания техническая комиссия МАК отчиталась о ходе расследования катастрофы. Глава техкомиссии также доложил основные положения предварительного отчета и сообщил о дальнейших шагах в расследовании происшествия.

Принятый на совещании проект предварительного отчета отправлен на корректорскую проверку, после чего он будет опубликован, уточняет МАК. Документ содержит более 100 страниц.