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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100
Полная реконструкция событий, приведших в трагедии в столичном аэропорту, была представлена главе правительственной комиссии министру транспорта Евгению Дитриху
Фото: РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево. Она включает в себя синхронизированные записи переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами столичного аэропорта.

Реконструкция была представлена 5 июня на совещании с участием министра транспорта Евгения Дитриха, который возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с катастрофой, сообщает МАК.

Общество
МАК проведет служебное расследование из-за публикаций о гибели SSJ100

В состав технической комиссии МАК помимо специалистов комитета входят представители Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого». В ходе совещания техническая комиссия МАК отчиталась о ходе расследования катастрофы. Глава техкомиссии также доложил основные положения предварительного отчета и сообщил о дальнейших шагах в расследовании происшествия.

Принятый на совещании проект предварительного отчета отправлен на корректорскую проверку, после чего он будет опубликован, уточняет МАК. Документ содержит более 100 страниц.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Авиакатастрофа самолета «Аэрофлота» SSJ100, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, произошла 5 мая. Через несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в Шереметьево. Это произошло после попадания в лайнер молнии и пропажи радиосвязи. Во время посадки лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу, что привело к пожару. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Жертвами катастрофы стал 41 человек, 37 выжили.

Катастрофа в Шереметьево

5 мая пассажирский самолет SSJ100 «Аэрофлота», совершая рейс Москва — Мурманск, экстренно приземлился в Шереметьево и загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Расследованием крушения занимаются Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции. Бюро выступает в качестве технического консультанта, поскольку разрабатывало двигатель для SSJ100.
 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: SSJ100, Шереметьево
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