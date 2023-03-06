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В Норвегии исключили, что заменят Россию на энергорынке Европы

Норвежская Equinor: Норвегия не сможет заменить Россию на энергорынке Европы
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Норвегия не сможет занять место России на европейском газовом рынке, заявил «РИА Новости» старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.

«Нет, вовсе нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне, 5 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об уходе «в прошлое» зависимости Европы от российских нефти и газа. Она пояснила, что за восемь месяцев Россия сократила поставки газа европейским потребителям на 80%, но ЕС смог это компенсировать. Среди тех, кто помог Европе в данной ситуации, фон дер Ляйен назвала Норвегию.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц в тот же день сообщил о достижении Германией «независимости от поставок газа, угля и нефти из России». По его словам, страна пережила эту ситуацию «легко в экономическом отношении». Bloomberg в январе сообщал, что Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию с долей 33%.

Доходы Осло от продажи энергоресурсов в прошлом году значительно возросли. Так, налог на нефть составил 884 млрд норвежских крон (более 6 трлн руб. по курсу ЦБ на момент публикации) — в три раза больше, чем в 2021 году (тогда было 296 млрд, более 2 трлн руб.). Часть нефтяных сверхдоходов страна пообещала направить на помощь Украине.

Россия на фоне снижения поставок в Европу переориентировалась на азиатский рынок. О наращивании экспорта в этом направлении сообщали и нефтяные, и газовые компании страны.

Теги
Норвегия Equinor Европа энергоресурсы
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