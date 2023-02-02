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Осло допустило трату части нефтяных доходов для военной помощи Киеву

Премьер-министр: Осло использует «экстраординарные» нефтяные доходы для помощи Киеву
По данным норвежской налоговой, в 2022-м страна получила в три раза больше нефтяных доходов, чем годом ранее. Поэтому Осло готово потратить излишки на помощь Украине, а также на борьбу с голодом в Африке и на Ближнем Востоке
Йонас Гар Стёре
Йонас Гар Стёре (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Норвегия может направить часть своих возросших нефтяных доходов для предоставления Украине военной помощи, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, стенограмма его выступления размещена на сайте правительства.

«Понятно, что программа помощи Украине будет включать временное увеличение использования нефтяных денег. Мы считаем, что это оправданно <...> В наших национальных интересах, чтобы Украина не проиграла <...> у нас есть простор для действий благодаря экстраординарным доходам от нефтяного сектора», — сказал он.

Кроме того, Норвегия намерена предоставить средства для борьбы с «глобальными» последствиями военных действий на Украине: Осло выделит грант на борьбу с голодом в странах Африки и Ближнего Востока.

Гар Стёре пообещал, что эти меры не приведут к ухудшению ситуации в норвежской экономике, росту процентных ставок или инфляции.

Как пишет портал E24 со ссылкой на данные налоговой администрации Норвегии, в прошлом году налог на нефть составил 884 млрд норвежских крон (более 6 трлн руб. по курсу ЦБ на момент публикации) — в три раза больше, чем в 2021 году (тогда было 296 млрд, более 2 трлн руб.).

«Налоговые поступления от нефтяных компаний никогда не были такими высокими, как сейчас. Причиной повышения в основном являются очень высокие цены на газ в 2022 году», — заявили в налоговой.

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Норвегия оказывает Украине военную поддержку, страна также присоединилась к санкциям против России. В январе в норвежском Минобороны сообщили, что передали Киеву 10 тыс. артиллерийских снарядов, а также подтвердили намерение направить Киеву танки.

С декабря страна присоединилась к политике ценового потолка на российскую нефть, перевозимую морским путем. ЕС и страны G7 установили лимит на уровне $60 за баррель, а с февраля планируют ввести потолок еще и на российские нефтепродукты.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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