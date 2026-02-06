 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg рассказал о провалившейся попытке ЛУКОЙЛа выйти на рынок зерна

Сюжет
Война санкций
ЛУКОЙЛ в прошлом году планировал выйти на аграрный рынок, но эти планы сорвали санкции США, пишет Bloomberg. Агентство назвало эту стратегию российской компании нетипичной. Москва считает западные рестрикции незаконными
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 123 Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Санкции США, введенные в отношении ЛУКОЙЛа прошлой осенью, помешали российской компании запустить бизнес по торговле зерном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в прошлом году ЛУКОЙЛ предпринял попытку выйти на аграрный рынок и создал в ОАЭ компанию Teruva FZCO. Летом 2025 года структура начала формировать команду и наняла нескольких опытных трейдеров для работы с зерновыми. Однако проект столкнулся с трудностями, после того как в октябре Вашингтон ввел санкции.

Ограничения осложнили работу с банковскими каналами и контрагентами, из-за чего бизнес стал нежизнеспособным, говорится в публикации. В результате работу компании Teruva свернули в конце прошлого года, так и не начав торговые операции, утверждают источники Bloomberg.

Санкции оказали давление на международные операции ЛУКОЙЛа в целом, компания объявила о продаже своих зарубежных активов, ее трейдинговое подразделение Litasco сократило персонал, а часть операций была закрыта, в том числе на Ближнем Востоке, говорится в статье. Попытка выйти в торговлю сельхозпродукцией была нетипичной для российской компании, основной бизнес которой сосредоточен на нефти, газе и нефтепродуктах, отмечает агентство.

По его данным, создание Teruva в Дубае курировал Чингиз Алиев. В декабре прошлого года он попал под санкции Великобритании как руководитель бизнеса стратегического значения для России — Litasco Middle East DMCC и Litasco SA. Представители ЛУКОЙЛа и Алиев не ответили на запрос о комментарии, пишет Bloomberg.

РБК направил запрос в пресс-центр ПАО «ЛУКОЙЛ».

Песков назвал приоритет российской стороны в сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и другой крупной российской нефтяной компании — «Роснефть» в октябре прошлого года. Рестрикции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

В середине января американский Минфин в очередной раз продлил лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 28 февраля. По последним данным, фонд Carlyle обсуждает с инвесторами из ОАЭ возможное партнерство в случае покупки международных активов ЛУКОЙЛа. Речь может идти о портфеле стоимостью до $20 млрд, писал Reuters.

Москва считает вводимые санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что новые санкции носят «серьезный» характер для России и влекут за собой «определенные последствия».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Валерия Доброва
При участии
Маргарита Мордовина
ЛУКОЙЛ зерно ОАЭ санкции
Материалы по теме
Carlyle начал искать партнеров в ОАЭ ради сделки по активам ЛУКОЙЛа
Бизнес
Reuters узнал о переговорах конкурентов Carlyle по активам ЛУКОЙЛа
Бизнес
Песков назвал приоритет российской стороны в сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo Бизнес, 22:22
Включение со стадиона в Милане, где открывается Олимпиада-2026. Видео Общество, 22:16
В Союзе биатлонистов рассказали, что может помешать атлетам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 22:15
Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль Политика, 22:15
Клуб РПЛ подписал контракт с алжирским полузащитником Спорт, 22:13
СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге 9-летнего Общество, 22:11
В Милане началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр Спорт, 22:03
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В центре Гренобля в салон красоты бросили свето-шумовую гранату Политика, 22:01
Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом Общество, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Николаевский губернатор увидел поддержку украинцами компромисса по земле Политика, 21:51
Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово» Общество, 21:44
Роналду второй матч подряд не вошел в заявку «Ан-Насра» Спорт, 21:38
Bloomberg рассказал о провалившейся попытке ЛУКОЙЛа выйти на рынок зерна Бизнес, 21:38