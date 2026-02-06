Bloomberg рассказал о провалившейся попытке ЛУКОЙЛа выйти на рынок зерна

ЛУКОЙЛ в прошлом году планировал выйти на аграрный рынок, но эти планы сорвали санкции США, пишет Bloomberg. Агентство назвало эту стратегию российской компании нетипичной. Москва считает западные рестрикции незаконными

Фото: Владислав Шатило / РБК

Санкции США, введенные в отношении ЛУКОЙЛа прошлой осенью, помешали российской компании запустить бизнес по торговле зерном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в прошлом году ЛУКОЙЛ предпринял попытку выйти на аграрный рынок и создал в ОАЭ компанию Teruva FZCO. Летом 2025 года структура начала формировать команду и наняла нескольких опытных трейдеров для работы с зерновыми. Однако проект столкнулся с трудностями, после того как в октябре Вашингтон ввел санкции.

Ограничения осложнили работу с банковскими каналами и контрагентами, из-за чего бизнес стал нежизнеспособным, говорится в публикации. В результате работу компании Teruva свернули в конце прошлого года, так и не начав торговые операции, утверждают источники Bloomberg.

Санкции оказали давление на международные операции ЛУКОЙЛа в целом, компания объявила о продаже своих зарубежных активов, ее трейдинговое подразделение Litasco сократило персонал, а часть операций была закрыта, в том числе на Ближнем Востоке, говорится в статье. Попытка выйти в торговлю сельхозпродукцией была нетипичной для российской компании, основной бизнес которой сосредоточен на нефти, газе и нефтепродуктах, отмечает агентство.

По его данным, создание Teruva в Дубае курировал Чингиз Алиев. В декабре прошлого года он попал под санкции Великобритании как руководитель бизнеса стратегического значения для России — Litasco Middle East DMCC и Litasco SA. Представители ЛУКОЙЛа и Алиев не ответили на запрос о комментарии, пишет Bloomberg.

РБК направил запрос в пресс-центр ПАО «ЛУКОЙЛ».

Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и другой крупной российской нефтяной компании — «Роснефть» в октябре прошлого года. Рестрикции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

В середине января американский Минфин в очередной раз продлил лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 28 февраля. По последним данным, фонд Carlyle обсуждает с инвесторами из ОАЭ возможное партнерство в случае покупки международных активов ЛУКОЙЛа. Речь может идти о портфеле стоимостью до $20 млрд, писал Reuters.

Москва считает вводимые санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что новые санкции носят «серьезный» характер для России и влекут за собой «определенные последствия».