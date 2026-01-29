Песков назвал приоритет российской стороны в сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle

Песков: в сделке с Carlyle для Москвы главное — обеспечение интересов ЛУКОЙЛа

Фото: Владислав Шатило / РБК

Главным приоритетом Москвы в рамках сделки о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа компании Carlyle остается соблюдение интересов российской компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», — сказал он.

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.

