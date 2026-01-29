 Перейти к основному контенту
Песков назвал приоритет российской стороны в сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle

Песков: в сделке с Carlyle для Москвы главное — обеспечение интересов ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 407 +3,59% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Главным приоритетом Москвы в рамках сделки о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа компании Carlyle остается соблюдение интересов российской компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», — сказал он.

Что инвестфонд Carlyle купил у ЛУКОЙЛа
Бизнес

О заключении сделки о продаже зарубежных активов с Carlyle ЛУКОЙЛ объявил 29 января. Исключением станут активы компании в Казахстане. Соглашение не эксклюзивно для компании и требует выполнения ряда условий, включая получение одобрения регуляторов, в частности разрешения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Осенью 2025 года США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. После этого последний объявил о продаже своих зарубежных активов, а американская сторона выдала лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа. Россия неоднократно заявляла, что считает санкции против нее незаконными.

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.

