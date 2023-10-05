Авдолян привлек нового партнера в крупнейшую газовую компанию Якутии

Партнером Альберта Авдоляна в Якутской топливно-энергетической компании стал основатель металлотрейдера «НАСТА-групп» Нарек Спартакян. Авдолян планировал привлечь в свои проекты Сергея Адоньева, но он оказался под санкциями США

Фото: ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

Новым совладельцем Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) стал Нарек Спартакян, основатель екатеринбургского металлотрейдера «НАСТА-групп». Это следует из данных СПАРК и информации на сайте ЯТЭК.

По собственным данным ЯТЭК и СПАРК:

ее крупнейший акционер (с долей 45%) — московская компания «А-ТЭК», которую в сентябре 2022 года основали на паритетных началах бизнесмен Альберт Авдолян и принадлежащая ему «А-Проперти»;

в феврале 2023 года 33% в «А-ТЭК» получил Спартакян, то есть его косвенная доля в ЯТЭК составила 14,85% (по состоянию на 4 октября этот пакет на Московской бирже стоил 15,9 млрд руб.). Доля Авдоляна в «А-ТЭК» при этом снизилась с 50 до 2,6%;

доля «А-Проперти», до этого контролировавшей 52% ЯТЭК, снизилась до 20,16%;

без изменений в ЯТЭК остались доли ЗПИФ «Траст Юнион Эссет Менеджмент» (25%) и размер free float (1,84%). Еще 8% у миноритариев.

Теперь Авдоляну, который купил ЯТЭК у арестованного Зиявудина Магомедова в 2019 году за долги, прямо и косвенно принадлежит лишь около 44% этой компании. Изменения в структуре акционеров подтвердил представитель «А-Проперти», отказавшись уточнить, зачем и на каких условиях Авдолян привлек нового партнера в якутскую газовую компанию.

ЯТЭК — крупнейшая газодобывающая компания Якутии (на нее приходится 86% добываемого газа в регионе). В 2022 году ее запасы увеличились на 42%, до 643 млрд куб. м, а добыча снизилась на 2%, до 1,866 млрд куб. м. Выручка компании снизилась на 3%, до 7,58 млрд руб., а чистая прибыль почти удвоилась, превысив 1,8 млрд руб.

РБК направил запросы в «НАСТА-групп» и Спартакяну.

Что известно про нового совладельца

Про Нарека Спартакяна информации в публичном пространстве немного. Большинство компаний, связанных с ним, находятся в Екатеринбурге и Свердловской области. По данным СПАРК, в 2019 году он стал владельцем 50% екатеринбургского ООО «СТАР» с годовой выручкой 4,7 млн руб., которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В марте 2022 года бизнесмен продал долю в этой компании.

В 2020 году Спартакян основал в Екатеринбурге металлотрейдера «НАСТА-групп», специализация которого — оптовая торговля металлами. Среди его клиентов — компания ЭЛСИ, объединяющая металлургические активы Альберта Авдоляна, — якутскую «Эльгауголь» и «Сибантрацит», а также «Газпром добыча», «Газпром нефть», «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, «Сибур» и «ФосАгро», указано на сайте трейдера. Выручка «НАСТА-групп» в 2022 году выросла в 12 раз, до 3,9 млрд руб., а чистая прибыль составила 40,57 млн руб. (в 2021 году был убыток на 6,3 млн руб.).

В феврале 2023 года «НАСТА-групп» и Спартакян основали компанию «ЭЛСИ-МК». За год до этого трейдер подписал контракт о начале поставок металлоконструкций (МК) на обогатительный комплекс Эльгинского месторождения (принадлежит «Эльгауголь»), а к концу 2022 года отгрузил туда более 13,5 тыс. т продукции.

Представитель «А-Проперти» не комментирует взаимоотношения с этим трейдером и его «дочкой».

Зачем Авдоляну новый партнер

Представитель «А-Проперти» говорил еще в августе 2019 года, когда Авдолян только начал собирать активы, о планах бизнесмена сформировать промышленный кластер в Якутии вместе с его давним партнером Сергеем Адоньевым (они вместе создали оператора Yota). В итоге в этот кластер вошли активы не только в Якутии, но и в других регионах России — ЯТЭК, «Эльгауголь» и «Сибантрацит», базирующийся в Новосибирской области, а также угольный проект Огоджа в Амурской области и порт Вера в Приморье.

В октябре 2022 года Адоньев стал владельцем 31,67% компании «А-Проперти Развитие», которая контролирует «Сибантрацит». Предполагалось, что по итогам объединения Эльги и «Сибантрацита» он получит долю в ЭЛСИ, третьей по объему добычи угольной компании в России. Но в январе 2023 года бизнесмен попал под санкции США. Уже на следующий день стало известно о том, что он решил выйти из проекта ЭЛСИ. В итоге вместо Адоньева совладельцем угольных активов Авдоляна стал гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев.

В газовый бизнес владелец «А-Проперти» планировал привлечь стратегического партнера. В январе 2022 года, за месяц до начала специальной военной операции России на Украине, его компания сообщила о подписании с китайской госкомпанией Zhejiang Energy International Limited «индикативных условий» сделки по продаже 10% в ЯТЭК и «Глобалтэк» (для этого они были объединены в «Якутский газовый проект»), которая должна была строить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на базе якутских месторождений.

Тогда «А-Проперти» заявляла о том, что «Якутский газовый проект» на тот момент получил оценку в €5 млрд, а общая стоимость сделки могла составить €500 млн. Но с тех пор публично ничего не известно про эти переговоры и их статус стороны не комментируют. В июле 2023 года гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов лишь заявлял о том, что компания продолжает поиск стратегического партнера для реализации СПГ-проекта.

Металлотрейдера Нарека Спартакяна вряд ли стоит считать стратегическим партнером, отмечает эксперт по промышленности Максим Шапошников. Продажа ему около 15% ЯТЭК и уменьшение доли Авдоляна до менее 50% — это «типичная контрсанкционная защита», считает он. «Риск санкций вынуждает российский бизнес возвращаться к истокам, когда владельцами компаний числились номиналы, которых при необходимости можно было легко заменить. В данном случае выбор знакомого по совместному бизнесу партнера — это промежуточный элемент контрсанкционной защиты», — предполагает эксперт.

С ним соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Нивелирование рисков для бизнеса, связанных с потенциальным наложением ограничений на его бенефициаров, сводится к достаточно простой и понятной практике, указывает он: нужно во что бы то ни стало снизить долю такого бенефициара ниже 50%, поскольку в этом случае, согласно позиции американского Минфина, отсутствует контроль над акционерным обществом. Но есть еще и более гибкие европейские и британские санкции, которые могут распространяться на бизнес, даже если в нем нет контролирующего акционера под санкциями, предупреждает он.