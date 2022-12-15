«Эльгауголь» снизила почти в два раза планы по добыче на 2023 год

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15:51
Пять способов увеличить доход бюджета: от тюремной реформы до экосбора Партнерский проект, 17:01
Русский друг Макгрегора подаст на ирландского бойца новый иск за клевету Спорт, 17:00
МИД заявил о «поручении центра» послу в Сербии после обострения в Косово Политика, 16:57
Роспотребнадзор запретил посещение пациентов в стационарах Москвы Общество, 16:53
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 16:51
Путин заявил, что Евросоюз позволил США «вытирать о себя ноги» Политика, 16:49
Генштаб украинских войск выступил против прекращения огня на Новый год Политика, 16:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российский промоутер раскритиковал UFC за подход к судейству и контенту Спорт, 16:42
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 16:39
Число задержанных во Франции за беспорядки после матча ЧМ достигло 266 Спорт, 16:38
Путин призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни Политика, 16:37
Путин заявил о росте доходов наименее обеспеченных россиян на 27,8% Экономика, 16:35
Московские ЗАГСы разрешат жениться в необычных местах по будням Life, 16:30
«Эльгауголь» снизила почти в два раза планы по добыче на 2023 год Бизнес, 16:29
Бизнес ,  
0 

«Эльгауголь» снизила почти в два раза планы по добыче на 2023 год

Компания Альберта Авдоляна пересмотрела планы по добыче угля на Эльгинском месторождении
«Эльгауголь» Альберта Авдоляна в 2023 году планирует добыть 26 млн т угля, что на 30% больше показателя этого года, но в 1,7 раза меньше изначальных планов. На планы компании могла повлиять загруженность Восточного полигона РЖД
Фото: elsi-group.ru
Фото: elsi-group.ru

«Эльгауголь», подконтрольная Альберту Авдоляну, планирует в 2023 году добыть 26 млн т угля, заявила управляющий директор компании Инна Лосюк, выступая на форуме «Промышленность и геологоразведка Якутии: сквозь 100-летия» в Якутске в четверг, 15 декабря.

«На следующий год наши плановые показатели соответствуют добыче 26 млн т, по отгрузке — 20 млн т, а к 2025 году мы планируем добывать 45 млн т, отгружать 30 млн т», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно материалам «Эльгауголь», представленным на этом форуме, в 2022 году компания намерена добыть 20 млн т, отгрузить на экспорт 18 млн т. Таким образом, в 2023 году ее добыча может вырасти на 30%. Но ранее компания Адволяна, которая занимается разработкой крупнейшего в России месторождения коксующегося угля на юго-востоке Якутии и с 2020 года увеличивала добычу в разы, заявляла о планах ее нарастить до 45 млн т уже в 2023 году.

Представитель «Эльгауголь» не ответил на вопрос РБК о причинах пересмотра планов по добыче в следующем году. Но это может быть связано с ограничениями на вывоз продукции по железной дороге. На Восточном полигоне (Байкало-Амурская магистраль и Транссиб) и так были сложности с вывозом грузов, а после начала спецоперации и перенаправления поставок с Европы в Азию ситуация только усугубилась. РЖД отмечали «беспрецедентное» увеличение спроса на перевозки грузов в направлении Дальнего Востока. В июне 2022 года вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал монополии принять меры к тому, чтобы ускорить реконструкцию участков Восточного полигона, в том числе с учетом потребностей угольных компаний Южной Якутии.

Для решения это проблемы «А-Проперти» Авдоляна летом 2021 года заявила о планах строительства частной железной дороги от Эльгинского месторождения до Охотского моря Эльга — Чумикан и порта для экспорта угля. Ее стоимость оценивалась в 97,1 млрд руб., а сроки реализации были сокращены с пяти до двух лет, говорил губернатор Хабаровского края (поселок Чумикан находится в этом регионе на берегу Охотского моря) Михаил Дегтярев в апреле 2022 года, когда строительство уже началось.


 

Читайте на РБК Pro
Из нефтегазовых компаний уходят западные управленцы. Как им найти замену
Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году

Лосюк рассказала на форуме в Якутске, что сейчас уже уложено 80 из около 500 км (16%) рельсошпальной решетки в рамках строительства Тихоокеанской железной дороги. По ее словам, пропускная способность дороги будет составлять 30 млн т в год. К тому же, компания планирует продолжать использовать БАМ для экспорта угля — еще 30 млн т в год, добавила она. При этом ранее глава и совладелец «Эльауголь» Александр Исаев в письме в Минтранс отмечал, что запуск частной ветки железной дороги позволит «высвободить пропускную способность БАМа для других грузоотправителей».

Но Исаев в этом письме также предлагал реализовать проект частной дороги при условии, что во время ее строительства по существующим магистралям с Эльгинского месторождения будет гарантированно вывозиться 30 млн т угля ежегодно. Это позволит компании сформировать денежный поток, достаточный для строительства, подчеркивал он.
 

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
уголь Альберт Авдолян
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter