«Эльгауголь» снизила почти в два раза планы по добыче на 2023 год

«Эльгауголь» Альберта Авдоляна в 2023 году планирует добыть 26 млн т угля, что на 30% больше показателя этого года, но в 1,7 раза меньше изначальных планов. На планы компании могла повлиять загруженность Восточного полигона РЖД

Фото: elsi-group.ru

«Эльгауголь», подконтрольная Альберту Авдоляну, планирует в 2023 году добыть 26 млн т угля, заявила управляющий директор компании Инна Лосюк, выступая на форуме «Промышленность и геологоразведка Якутии: сквозь 100-летия» в Якутске в четверг, 15 декабря.

«На следующий год наши плановые показатели соответствуют добыче 26 млн т, по отгрузке — 20 млн т, а к 2025 году мы планируем добывать 45 млн т, отгружать 30 млн т», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно материалам «Эльгауголь», представленным на этом форуме, в 2022 году компания намерена добыть 20 млн т, отгрузить на экспорт 18 млн т. Таким образом, в 2023 году ее добыча может вырасти на 30%. Но ранее компания Адволяна, которая занимается разработкой крупнейшего в России месторождения коксующегося угля на юго-востоке Якутии и с 2020 года увеличивала добычу в разы, заявляла о планах ее нарастить до 45 млн т уже в 2023 году.

Представитель «Эльгауголь» не ответил на вопрос РБК о причинах пересмотра планов по добыче в следующем году. Но это может быть связано с ограничениями на вывоз продукции по железной дороге. На Восточном полигоне (Байкало-Амурская магистраль и Транссиб) и так были сложности с вывозом грузов, а после начала спецоперации и перенаправления поставок с Европы в Азию ситуация только усугубилась. РЖД отмечали «беспрецедентное» увеличение спроса на перевозки грузов в направлении Дальнего Востока. В июне 2022 года вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал монополии принять меры к тому, чтобы ускорить реконструкцию участков Восточного полигона, в том числе с учетом потребностей угольных компаний Южной Якутии.

Для решения это проблемы «А-Проперти» Авдоляна летом 2021 года заявила о планах строительства частной железной дороги от Эльгинского месторождения до Охотского моря Эльга — Чумикан и порта для экспорта угля. Ее стоимость оценивалась в 97,1 млрд руб., а сроки реализации были сокращены с пяти до двух лет, говорил губернатор Хабаровского края (поселок Чумикан находится в этом регионе на берегу Охотского моря) Михаил Дегтярев в апреле 2022 года, когда строительство уже началось.

Лосюк рассказала на форуме в Якутске, что сейчас уже уложено 80 из около 500 км (16%) рельсошпальной решетки в рамках строительства Тихоокеанской железной дороги. По ее словам, пропускная способность дороги будет составлять 30 млн т в год. К тому же, компания планирует продолжать использовать БАМ для экспорта угля — еще 30 млн т в год, добавила она. При этом ранее глава и совладелец «Эльауголь» Александр Исаев в письме в Минтранс отмечал, что запуск частной ветки железной дороги позволит «высвободить пропускную способность БАМа для других грузоотправителей».

Но Исаев в этом письме также предлагал реализовать проект частной дороги при условии, что во время ее строительства по существующим магистралям с Эльгинского месторождения будет гарантированно вывозиться 30 млн т угля ежегодно. Это позволит компании сформировать денежный поток, достаточный для строительства, подчеркивал он.

