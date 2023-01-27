Попавший под санкции Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ

О выходе из ЭЛСИ, объединяющем «Сибантрацит» и «Эльга Уголь» было объявлено на следующий день после внесения Адоньева в санкционный список США

Фото: elsi-group.ru

Российский бизнесмен Сергей Адоньев принял решение о выходе из угольного проекта ЭЛСИ, сообщил РБК его представитель.

«В кратчайшие сроки ожидается переход прав собственности», — сказал он РБК.

Представитель ЭЛСИ не уточнил, кому Адоньев передаст свою долю в проекте. По его словам, юридический процесс уже начат, детали будут раскрыты после завершения сделки

ЭЛСИ объединяет «Эльга Уголь» (подконтрольна Альберту Авдоляну) и «Сибантарцит».

В августе 2022 года стало известно, что Альберт Авдолян решил объединить на базе новой компании «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ) свои угольные активы — компании «Эльга Уголь» (занимается разработкой крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения на юго-востоке Якутии, его запасы оцениваются в более чем 2,2 млрд т) и «Сибантрацит» (объединяет «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области). Предполагалось, что по итогам объединения Адоньев получит долю в ЭЛСИ.

В октябре 2022 года Адоньев стал акционером 31,67% компании «А-Проперти Развитие», которая контролирует «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade. Доля Авдоляна в компании тогда же снизилась до 36,67%. Еще 31,66% получил гендиректор «Сибантрацита» Александр Исаев.

Накануне, 26 января, США ввели новый пакет санкций против российских юридических и физических лиц, в том числе в отношении Сергея Адоньева и его сыновей Луки и Филиппа.

«Эльга Уголь» занимается разработкой крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения на юго-востоке Якутии, его запасы оцениваются в более чем в 2,2 млрд т.

Под управлением «Эльга Уголь» также находится Огоджинская угольная компания, которая занимается разработкой Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области.

В группу «Сибантрацит» входят «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области.

Антрацит применяется преимущественно в металлургической отрасли, также — в производстве сахара и в цементной промышленности. Более 90% поставок «Сибантрацита» приходится на экспорт. Ключевые покупатели — Китай, Индия и Южная Корея.