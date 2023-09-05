branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
Киев отказался от совета Эрдогана по уступкам в зерновой сделке Политика, 01:34
В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса» Политика, 01:22
Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行» Бизнес, 01:00
В Эстонии не рекомендовали студентам ехать в Россию для учебы Политика, 00:54
На Украине погиб доброволец из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ Политика, 00:27
Болгария забрала терминал у ЛУКОЙЛа без компенсаций Бизнес, 00:15
Типографии не нашли в России замену европейским краскам и нитям для книг Технологии и медиа, 00:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении Политика, 04 сен, 23:50
За растрату ₽90 млн на создание БМП «Курганец» дали условные сроки Общество, 04 сен, 23:44
Рублев вышел в четвертьфинал US Open Спорт, 04 сен, 23:30
Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине, у которой 14 детей Общество, 04 сен, 23:29
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 04 сен, 23:11
Командующего миротворцами в Карабахе сменили второй раз за полгода Политика, 04 сен, 23:05
Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций Политика, 04 сен, 23:02

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Бизнес ,  
0 

Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行»

Сбер: товарный знак с иероглифом 银行 нужен для работы у границы с КНР
Товарный знак «Сбер银行» понадобится для работы с китайскими клиентами в приграничных с Китаем регионах, пока это он не используется. «Сбер» планирует до конца 2023-го открыть первый филиал в КНР
Сбербанк SBER ₽267,39 +0,9% Купить
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Товарный знак «Сбер银行» с китайскими иероглифами подан на регистрацию исходя из потенциальной перспективы работы с китайской аудиторией в приграничной с Китаем регионе, сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате», — рассказали в банке.

Заявку в Роспатент организация направила 30 августа. Иероглифы 银行 означают слово «банк».

С Китаем граничат Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурская и Еврейская автономные области и республика Алтай.

В Китае с 2010-го расположено представительство Сбербанка, в конце 2022 года организация направила документы для открытия первого филиала в КНР. «Туда уехал огромнейший пакет документов, китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве», — рассказывал зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

Сбербанк рассчитывает открыть его к концу 2023-го. Однако, отметил Ведяхин, обычно на это уходит 1,5-2 года.

Читайте на РБК Pro
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети

Сбербанк после начала Россией военной операции на Украине попал под масштабные международные санкции: США и Великобритания заморозили его активы и запретили вести с ним бизнес, Евросоюз отключил банк от системы обмена данными SWIFT.

Банк настаивал, что ограничения не окажут влияния на текущую ситуацию в международных расчетах, но в начале июня банк перестал проводить расчеты в китайской валюте. Портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка тогда сообщал, что расчеты приостановили «из-за политики банка-корреспондента». Спустя десять дней Сбербанк возобновил расчеты в юанях. Глава банка Герман Греф тогда отказался «обсуждать все детали» причин приостановки.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Китай Сбербанк товарный знак

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Ситибанк свернет сеть банкоматов в России до конца года
Бизнес
Токаев уволил главу казахстанского Нацбанка
Политика
Банки в четырех российских регионах смогут работать по принципам ислама
Финансы