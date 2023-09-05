Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行»

Сбер: товарный знак с иероглифом 银行 нужен для работы у границы с КНР

Товарный знак «Сбер银行» понадобится для работы с китайскими клиентами в приграничных с Китаем регионах, пока это он не используется. «Сбер» планирует до конца 2023-го открыть первый филиал в КНР

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Товарный знак «Сбер银行» с китайскими иероглифами подан на регистрацию исходя из потенциальной перспективы работы с китайской аудиторией в приграничной с Китаем регионе, сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате», — рассказали в банке.

Заявку в Роспатент организация направила 30 августа. Иероглифы 银行 означают слово «банк».

С Китаем граничат Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурская и Еврейская автономные области и республика Алтай.

В Китае с 2010-го расположено представительство Сбербанка, в конце 2022 года организация направила документы для открытия первого филиала в КНР. «Туда уехал огромнейший пакет документов, китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве», — рассказывал зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

Сбербанк рассчитывает открыть его к концу 2023-го. Однако, отметил Ведяхин, обычно на это уходит 1,5-2 года.

Сбербанк после начала Россией военной операции на Украине попал под масштабные международные санкции: США и Великобритания заморозили его активы и запретили вести с ним бизнес, Евросоюз отключил банк от системы обмена данными SWIFT.

Банк настаивал, что ограничения не окажут влияния на текущую ситуацию в международных расчетах, но в начале июня банк перестал проводить расчеты в китайской валюте. Портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка тогда сообщал, что расчеты приостановили «из-за политики банка-корреспондента». Спустя десять дней Сбербанк возобновил расчеты в юанях. Глава банка Герман Греф тогда отказался «обсуждать все детали» причин приостановки.





