Китайские банки увеличили свои активы в России в четыре раза

Активы четырех китайских банков в России за более чем год с февраля 2022-го выросли более чем в четыре раза, подсчитали экономисты для FT. РБК ранее писал о росте кредитования китайскими банками российских в разы

Фото: China Photos / Getty Images

Китайские банки нарастили свои активы в России и увеличили кредитование российских банков и компаний на фоне отказа западных организаций от аналогичных операций, сообщает Financial Times со ссылкой на сведения, собранные Киевской школой экономики. Они проанализировали данные за 14 месяцев до конца марта 2023 года.

Четыре китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank and Agricultural Bank of China — нарастили свои активы в стране за указанный период с $2,2 млрд до $9,7 млрд, $8,8 млрд из них — это активы ICBC и Bank of China. Деятельность этих банков является частью процесса расширения использования юаня в России вместо долларов и евро, отмечает FT.

Однако за это же время увеличил свои активы и западный Raiffeisen Bank — с $20,5 млрд до $29,2 млрд. Примечательно, что с марта его активы сократились до $25,5 млрд. Банк рассматривает возможность ухода из России на фоне давления акционеров и регуляторов на Западе.

В целом доля российских банковских активов, принадлежащих иностранным кредиторам, сократилась с 6,2 до 4,9% за проанализированный период.

РБК в июле также писал о том, что «дочки» китайских банков нарастили объемы кредитования российских. Например, российский филиал Bank of China с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объем кредитов, предоставленных другим банкам, на 107 млрд руб., или почти в восемь раз. China Construction Bank за тот же период нарастил межбанковские кредиты почти в шесть раз, или на 15,9 млрд руб. Объем межбанковских кредитов на балансе ICBC с начала кризиса вырос в 3,3 раза, или на 9,7 млрд руб. На 1 июня на балансе Agricultural Bank of China были межбанковские ссуды на 1,3 млрд руб. — еще весной их не было вовсе. Впрочем, банк и до кризиса выдавал кредиты другим кредитным организациям в пределах 6–7 млрд руб.

Хотя доля китайских банков на рынке пока еще мала, она растет быстрыми темпами. Четыре «дочки» китайских банков на своих балансах в сумме держали межбанковские ссуды всего на 133,9 млрд руб. — 3,3% от совокупного объема, но на 1 февраля 2022 года эта доля составляла 0,7%.

Источник РБК на банковском рынке отмечал, что отраженные в отчетности данные показывают увеличившийся спрос на юани в России, в связи с чем «дочки» китайских банков увеличили объемы межбанковского кредитования в этой валюте».