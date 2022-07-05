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Потанин не увидел собеседников в Rusal после ухода Дерипаски

По словам Потанина, хоть они с Дерипаской «по-разному подходят к бизнес-процессам», основатель UC Rusal — «сильный руководитель». И когда в 2018 году он ушел из руководства компании, это ослабило ее, заявил предприниматель
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

После ухода Олега Дерипаски с поста руководителя UC Rusal в компании стало «не с кем разговаривать», и она стала допускать непозволительные вещи, заявил в интервью телеканалу РБК глава и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

«Широко известно, что с Олегом Дерипаской мы по-разному подходим к бизнес-процессам. Но он сильный руководитель. И в 2018 году, когда он ушел от руководства UC Rusal, это ослабило UC Rusal. И я это вижу просто на своем конкретном примере. Там после его ухода не с кем стало разговаривать», — сказал Потанин.

По его словам, если раньше в компании была «последовательность, пусть сложная и пусть трудно воспринимаемая», то теперь «она пропала». UC Rusal стала позволять себе такие вещи, которые при основателе «такие компании себе не позволяют — отказ от определенных обязательств, определенная непоследовательность и так далее», отметил бизнесмен.

«И это лишний раз заставляет меня говорить о том, что мы должны бороться с тем, чтобы у нас сильных людей, способных вести за собой коллективы, чтобы их вымывало из процесса», — добавил он.

Потанин — РБК: «Я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля»
Бизнес
Владимир Потанин

Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal в мае 2018 года. Этот шаг в компании объяснили «защитой ее интересов и акционеров» после того, как США ввели санкции против ее основателя, самой UC Rusal, En+, «Евросибэнерго».

Ограничительные меры Вашингтон обосновал тем, что бизнесмен действовал «в интересах президента Владимира Путина» и «работает в энергетическом секторе» России. Дерипаска в ответ обвинил американские власти в клевете и пытался оспорить санкции в суде, однако он отказал бизнесмену. Санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» впоследствии были сняты, поскольку Дерипаска сократил свою долю в En+, через которую владеет двумя остальными компаниями.

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В интервью РБК Потанин также рассказал, что «Норникель» и UC Rusal вернулись к идее объединения компаний. По словам бизнесмена, он получил соответствующее предложение от менеджмента UC Rusal и согласился его обсудить. В Кремле на просьбу журналистов прокомментировать данные о возможном объединении компаний заявили, что «ничего не знают о таких планах».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Павел Демидович
Владимир Потанин Олег Дерипаска Норникель РУСАЛ
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