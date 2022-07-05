Песков прокомментировал данные о возможном слиянии «Норникеля» и UC Rusal

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
Минобороны заявило об ударе по пункту размещения наемников на Украине Политика, 11:42
В СПбГУ заявили, что Кудрин уволился по собственному желанию Общество, 11:40
AS узнала о встрече агента Криштиану Роналду и президента «Барселоны» Спорт, 11:36
Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане Бизнес, 11:36
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Pro, 11:36
Мосбиржа возобновит вечерние торги на срочном рынке из-за высокого спроса Инвестиции, 11:35
Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 14 июня Инвестиции, 11:30
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО Политика, 11:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:24
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:23
«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца спиртзавода «Риал» Бизнес, 11:22
Роковая петля: что может стать причиной кризиса в Европе — The Economist Pro, 11:20
В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе бразильца Вендела Спорт, 11:09
Бизнес ,  
0 

Песков прокомментировал данные о возможном слиянии «Норникеля» и UC Rusal

Песков: Кремль не знает о планах «Норникеля» и UC Rusal на слияние
Норникель GMKN ₽16 212 -4,77% Купить
РУСАЛ RUAL ₽57,75 +6,46% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Кремль не знает об идее объединения крупнейших производителей палладия, никеля и алюминия «Норникель» и UC Rusal, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Reuters.

«Мы не знаем ничего о таких планах», — сказал он.

Потанин — РБК: «Я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля»
Бизнес
Владимир Потанин

Ранее в интервью РБК президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что «Норникель» согласился вернуться к идее слияния с UC Rusal.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями «Норильский никель» и UC Rusal. И я сегодня (4 июля. — РБК) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal», — сказал бизнесмен.

«Норникель» и UC Rusal вернулись к идее объединения компаний
Бизнес
Владимир Потанин

В 2008 году основатель UC Rusal Олега Дерипаски купил 25% акций «Норникеля». Тогда в компании возник акционерный конфликт, так как Потанин и Дерипаска не могли достичь согласия по выплатам дивидендов и выделению непрофильных активов. Они подписали соглашение о фактически паритетном управлении компанией. Стороны заявляли, что не будут рассматривать слияние компаний в течение трех лет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи

Весной 2010 года в совет директоров «Норникеля» не прошел номинированный UC Rusal экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, что привело к противостоянию акционеров. В 2012 году «Интеррос», UC Rusal и Crispian подписали десятилетнее соглашение, а Потанин и Дерипаска прекратили все судебные разбирательства.

Руководство компаний обсуждало слияние, однако к ноябрю 2017 года основные владельцы полностью отказались от этой идеи. Потанин говорил, что они с Дерипаской не увидели между предприятиями «какой-либо синергии».

Однако сейчас у двух компаний общая «зеленая» повестка, слияние позволит «диверсифицировать» акционерный состав и дополнительно приобрести «санкционную устойчивость», сказал Потанин. К тому же объединенной компании будет проще получить государственную поддержку для проектов в России.

«Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены на металлы в России
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Как сказал Потанин, потенциальное слияние двух компаний может стать альтернативой продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года. Согласно ему, «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд.

Глава «Норникеля» выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений, однако UC Rusal выступал резко против.

Теги
Дмитрий Песков «Норникель» UC Rusal слияние объединение
Материалы по теме
Потанин — РБК: «Я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля»
Бизнес
«Норникель» и UC Rusal вернулись к идее объединения компаний
Бизнес
Потанин назвал условие, при котором будет «цепляться» за рынок Европы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter