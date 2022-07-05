Песков прокомментировал данные о возможном слиянии «Норникеля» и UC Rusal
Кремль не знает об идее объединения крупнейших производителей палладия, никеля и алюминия «Норникель» и UC Rusal, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Reuters.
«Мы не знаем ничего о таких планах», — сказал он.
Ранее в интервью РБК президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что «Норникель» согласился вернуться к идее слияния с UC Rusal.
«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями «Норильский никель» и UC Rusal. И я сегодня (4 июля. — РБК) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal», — сказал бизнесмен.
В 2008 году основатель UC Rusal Олега Дерипаски купил 25% акций «Норникеля». Тогда в компании возник акционерный конфликт, так как Потанин и Дерипаска не могли достичь согласия по выплатам дивидендов и выделению непрофильных активов. Они подписали соглашение о фактически паритетном управлении компанией. Стороны заявляли, что не будут рассматривать слияние компаний в течение трех лет.
Весной 2010 года в совет директоров «Норникеля» не прошел номинированный UC Rusal экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, что привело к противостоянию акционеров. В 2012 году «Интеррос», UC Rusal и Crispian подписали десятилетнее соглашение, а Потанин и Дерипаска прекратили все судебные разбирательства.
Руководство компаний обсуждало слияние, однако к ноябрю 2017 года основные владельцы полностью отказались от этой идеи. Потанин говорил, что они с Дерипаской не увидели между предприятиями «какой-либо синергии».
Однако сейчас у двух компаний общая «зеленая» повестка, слияние позволит «диверсифицировать» акционерный состав и дополнительно приобрести «санкционную устойчивость», сказал Потанин. К тому же объединенной компании будет проще получить государственную поддержку для проектов в России.
Как сказал Потанин, потенциальное слияние двух компаний может стать альтернативой продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года. Согласно ему, «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд.
Глава «Норникеля» выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений, однако UC Rusal выступал резко против.