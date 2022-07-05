«Норникель» и UC Rusal вернулись к идее объединения компаний

«Норильский никель» и UC Rusal вернулись к идее объединения, рассказал в интервью РБК президент «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, он получил соответствующее предложение от менеджмента UC Rusal и согласился его обсудить

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Норильский никель», мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля, согласился вернуться к идее слияния с крупнейшим в мире производителем алюминия (за пределами Китая) UC Rusal. Об этом в интервью РБК рассказал президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями «Норильский никель» и UC Rusal, — сказал бизнесмен. — И я сегодня (интервью проводилось 4 июля. — РБК) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal».

РБК направил запрос представителю «Русала».

UC Rusal и «Норникель» начали обсуждать слияние после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрел 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 года основные владельцы компаний полностью отказались от этой идеи. «Мы с Олегом [Дерипаской] сошлись, что UC Rusal и «Норникель» — разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно, — говорил тогда Потанин. — Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться».

Почему UC Rusal и «Норникель» вернулись к идее слияния

«Норникель» по-прежнему не видит каких-либо производственных синергий с UC Rusal, говорит Потанин. «Здесь (у «Норникеля». — РБК) богатая руда, дешевая электроэнергия [у UC Rusal], разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства», — признает бизнесмен. Однако слияние двух компаний позволит создать «национального чемпиона», подчеркивает он и приводит следующие аргументы.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Что стало с доходами инфобизнеса в 2022 году Что стало с доходами инфобизнеса в 2022 году Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции

У двух компаний общая «зеленая» повестка. UC Rusal производит наиболее «зеленый» алюминий среди своих конкурентов, «Норильский никель» — никель, палладий, которые используются в зеленой экономике, включая аккумуляторы для электромобилей.

Слияние позволит «диверсифицировать» акционерный состав и дополнительно приобрести «санкционную устойчивость».

Объединенной компании будет проще получать государственную поддержку для проектов в России, если потребуется.

В апреле 2018 года UC Rusal и его головная компания En+ попали под санкции Минфина США как активы Дерипаски, которого заподозрили в финансировании проектов по просьбам президента Владимира Путина. Из-за этого для UC Rusal оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились. В январе 2019 года ограничения были сняты с обеих компаний, но бизнесмену, который остался в санкционном списке, пришлось снизить свою долю в En+ c почти 70 до менее 45%. При этом фактический контроль над компанией перешел совету директоров, куда входят независимые директора.

29 июня власти Великобритании включили Потанина в санкционный список. Он попал под ограничительные меры как контролирующий собственник Росбанка, который купил у французской Societe Generale, объявившей весной об уходе с российского рынка на фоне спецоперации на Украине. По версии британских властей, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства, а сам Потанин «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина».

Но Потанин утверждает, что персональные санкции, введенные против него, не влияют на деятельность «Норникеля». «Санкции, которые введены, они касаются персонально меня, и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, они не затрагивают компанию», — говорит бизнесмен.

«Интеррос» Потанина сейчас владеет около 35,95% акций «Норникеля». UC Rusal контролирует 26,25%. Еще один крупный миноритарий — компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций). На бирже торгуется около 33% «Норникеля».

Основные акционеры UC Rusal — En+ (56,88%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (25,61%) и free-float (17,51%).

Что раньше мешало компаниям объединиться

UC Rusal выкупил 25% акций «Норникеля» весной 2008 года у президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, который в 2001–2007 годах был генеральным директором и председателем правления «Норникеля». Тот получил взамен $5 млрд и 14% акций UC Rusal. Сделка была проведена в ходе раздела активов Прохорова и Потанина. После покупки этой доли UC Rusal объявил, что хотел бы провести слияние с «Норникелем».

«В каком-то смысле UC Rusal так прямо не говорит, но приобретение 25% одной большой индустриальной компании в другой — это всегда шаг к слиянию, — говорит теперь Потанин. — Разные бывают слияния, дружественные или недружественные, поглощения или не поглощения. Но когда одна большая индустриальная компания покупает крупный пакет другой индустриальной компании — это, как правило, приглашение к слиянию».

Эта сделка привела к акционерному конфликту: Дерипаска и Потанин были не согласны по целому ряду вопросов, включая дивиденды и выделение непрофильных активов «Норникеля». В ноябре 2008 года Потанин (владевший тогда 30% акций) и Дерипаска урегулировали свои разногласия, подписав соглашение о фактически паритетном управлении компанией. Тогда же стороны заявили, что не будут рассматривать слияние компаний в течение трех лет.

Весной 2010 года перемирие между акционерами было нарушено: в совет директоров «Норникеля» не прошел номинированный UC Rusal экс-руководитель администрации президента Александр Волошин. Это стало началом длительного противостояния акционеров, в том числе с судебными спорами. Только к концу 2012 года примирить Потанина и Дерипаску удалось Абрамовичу. В результате «Интеррос», UC Rusal и Crispian подписали десятилетнее соглашение, а Потанин и Дерипаска прекратили все судебные разбирательства.

Теперь Потанин говорит, что потенциальное слияние двух компаний — альтернатива продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года. Сейчас оно предполагает, что «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд. Глава компании выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений. Но UC Rusal выступал резко против.

«Поскольку в этом году заканчивается соглашение между основными акционерами «Норильского никеля», которое предусматривает выплату определенных дивидендов в обязательном порядке, то у «Норильского никеля» наконец-то появляется возможность принять разумные корпоративные решения о том объеме дивидендов, который нужно будет выплачивать», — подчеркивает глава компании. Но он оговаривается, что решение по дивидендам пока не обсуждалось с другими акционерами и будет «традиционно приниматься осенью».

Что может получиться в результате слияния

Помимо никеля и палладия «Норильский никель» также добывает медь, платину, кобальт, родий, золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. UC Rusal добывает бокситы и производит глинозем и алюминий. Выручка «Норникеля» за прошлый год составила $17,9 млрд, UC Rusal — $11,99 млрд. Таким образом, их общая выручка составила бы почти $30 млрд.

Слияние UC Rusal и «Норникеля» приблизило бы объединенную компанию к масштабу бизнеса мировых горно-металлургических гигантов: