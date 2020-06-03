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«Норникель» опубликовал хронологию аварии с разливом топлива

Из данных компании следует, что в Минэнерго сообщили об утечке спустя 25 минут после ЧП. Глава Красноярского края Александр Усс ранее заявил, что власти отреагировали на аварию через два дня, после появления сообщений в соцсетях
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Фото: ilya_torgonskyi / Instagram
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, принадлежит «Норникелю») сообщила Минэнерго о разливе топлива на ТЭЦ-3 через несколько минут после аварии. Об этом говорится в сообщении «Норникеля».

Компания передала копии официальных сообщений об инциденте 29 мая в правоохранительные органы и опубликовала их на своем сайте. Из них следует, что:

  • в 12:55 от диспетчера поступило сообщение об утечке дизтоплива;
  • в 12:57 информацию подтвердили специалисты ТЭЦ;
  • в 13:08 данные передали в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири в Кемерово;
  • в 13:10 — в Единую дежурную диспетчерскую службу в Норильске;
  • в 13:20 — в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго в Москве;
  • в 13:49 — в Ситуационно-аналитический центр Системного оператора в столице.

В течение следующих нескольких часов в Единую диспетчерскую службу были направлены формы о втором, третьем и четвертом типе чрезвычайных ситуаций (2ЧС, 3ЧС, 4ЧС). В 18:40 29 мая НТЭК выпустила приказ о введении чрезвычайной ситуации на предприятии.

Впоследствии компания регулярно информировала уполномоченные организации о ЧС и принятых в связи с ней мерах, сообщает «Норникель».

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3 июня на совещании по вопросам ликвидации последствий аварии губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что власти отреагировали на ситуацию только спустя два дня, после появления сообщений в социальных сетях. По словам Усса, непосредственно после ЧП властям сообщили, что на территории предприятия загорелся легковой автомобиль, а информация о возможной разгерметизации емкости с топливом поступила только 30 мая. После этого президент Владимир Путин попросил правоохранительные органы разобраться, своевременно ли передали информацию о ЧП.

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<p>Совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае</p>

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, причиной разгерметизации резервуара стало проседание свай фундамента. В результате аварии разлилось около 17 тыс. т дизтоплива, которое попало в почву и ближайшие водоемы, сообщили в Генпрокуратуре. По факту ЧП заведены три уголовных дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды и загрязнении водоемов. Расследование поручили Главному управлению Следственного комитета. В качестве подозреваемого задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК.

На совещании Путин поддержал предложение Зиничева ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Норникель», разлив топлива
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