«Норникель» опубликовал хронологию аварии с разливом топлива

Из данных компании следует, что в Минэнерго сообщили об утечке спустя 25 минут после ЧП. Глава Красноярского края Александр Усс ранее заявил, что власти отреагировали на аварию через два дня, после появления сообщений в соцсетях

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Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, принадлежит «Норникелю») сообщила Минэнерго о разливе топлива на ТЭЦ-3 через несколько минут после аварии. Об этом говорится в сообщении «Норникеля».

Компания передала копии официальных сообщений об инциденте 29 мая в правоохранительные органы и опубликовала их на своем сайте. Из них следует, что:

в 12:55 от диспетчера поступило сообщение об утечке дизтоплива;

в 12:57 информацию подтвердили специалисты ТЭЦ;

в 13:08 данные передали в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири в Кемерово;

в 13:10 — в Единую дежурную диспетчерскую службу в Норильске;

в 13:20 — в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго в Москве;

в 13:49 — в Ситуационно-аналитический центр Системного оператора в столице.

В течение следующих нескольких часов в Единую диспетчерскую службу были направлены формы о втором, третьем и четвертом типе чрезвычайных ситуаций (2ЧС, 3ЧС, 4ЧС). В 18:40 29 мая НТЭК выпустила приказ о введении чрезвычайной ситуации на предприятии.

Впоследствии компания регулярно информировала уполномоченные организации о ЧС и принятых в связи с ней мерах, сообщает «Норникель».