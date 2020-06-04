«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

Госкорпорация показала место аварии на резервуаре ТЭЦ-3 НТЭК с дизельным топливом, боновые заграждения на реке и следы загрязнения нефтепродуктами

Фото: МЧС России / ТАСС

«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске.

Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня. На них видны боновые заграждения на реке Амбарная, территория ТЭЦ-3 с аварийным резервуаром, следы земляных работ, а также следы загрязнения нефтепродуктами в районе озера Пясино.

«Роскосмос» выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки», — сообщила госкорпорация.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), произошла 29 мая. Хранилище дизельного топлива разгерметизировалось, из него вылилось около 21 тыс. т топлива, загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также их притоки. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, еще около 15 тыс. т — в воду.