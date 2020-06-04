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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

Госкорпорация показала место аварии на резервуаре ТЭЦ-3 НТЭК с дизельным топливом, боновые заграждения на реке и следы загрязнения нефтепродуктами
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Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске.

Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня. На них видны боновые заграждения на реке Амбарная, территория ТЭЦ-3 с аварийным резервуаром, следы земляных работ, а также следы загрязнения нефтепродуктами в районе озера Пясино.

«Роскосмос» выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки», — сообщила госкорпорация.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), произошла 29 мая. Хранилище дизельного топлива разгерметизировалось, из него вылилось около 21 тыс. т топлива, загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также их притоки. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, еще около 15 тыс. т — в воду.

Greenpeace объяснил резкое увеличение оценки ущерба от ЧП в Норильске
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Ликвидация последствий аварии

«Норникель» и власти Красноярского края полагают, что авария могла произойти из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально теплых температур. По словам операционного директора компании Сергея Дяченко, одновременно просел грунт и была повреждена часть опор, на которых базировалась платформа, где стоял резервуар.

По подсчетам российского отделения Greenpeace, экологический ущерб от разлива топлива может составить более 6 млрд руб. На восстановление экологии понадобится не менее десяти лет, считает заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова. В министерстве предупредили, что ситуация осложняется отсутствием на загрязненной территории площадью 180 тыс. кв. км дорог и резервуаров, необходимых для сбора нефтепродуктов.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильске ввели режим ЧС. 3 июня по факту ЧП завели три уголовных дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. В Норильске задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, он арестован до 31 июля. Было заведено еще одно дело по статье о халатности, из-за подозрений в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Роскосмос», Норильск, разлив топлива
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