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Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска

Путин поручил закрыть и вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска
Предприятие производит ферросплавы и лигатуры. В начале февраля прокуратура потребовала изъять заводы ЧЭМК из «чужого незаконного владения» и передать государству
Челябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) должно быть закрыто и выведено за пределы города, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Тему вредного производства ЧЭМК на встрече затронул Текслер. Он пояснил, что комбинат по предписанию прокуратуры должен был снизить вредные выбросы, однако этого не было сделано.

«Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города, — ответил Путин. — Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы — сохранение рабочих мест».

Он также поручил правительству привлечь местных инвесторов для реализации плана по переносу части производства ЧЭМК.

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Бизнес
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

ЧЭМК был основан в 1929 году и стал одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. Он выпускает более 120 наименований ферросплавов и лигатур, а также свыше 40 изделий электродного производства. По итогам 2021 года ЧЭМК вошел в рейтинг Forbes крупнейших компаний России с выручкой 49 млрд рублей. Предприятие заняло 199-ю строчку из 200.

7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежат АО «Компания Эталон» (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура требует изъять эти заводы из «чужого незаконного владения» и передать государству.

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В ЧЭМК заявляли, что готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры России в правовом поле.

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Владимир Путин Челябинск комбинат Экология
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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