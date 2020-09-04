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Сбербанк создал компанию по развитию беспилотных автомобилей

Банк анонсировал выпуск беспилотных автомобилей на дороги общего пользования уже в конце этого года
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сбербанк объявил о том, что его департамент SberDigitalAuto преобразован в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая займется созданием платформы для будущих беспилотных автомобилей. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

В планах новой компании выпуск первых беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года, а также запуск в тестовую эксплуатацию в следующем году новой операционной системы, «позволяющей существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров».

Руководить дочерней компанией будет Андрей Василевский, который до сих пор был главой департамента SberDigitalAuto. По его словам, новая платформа «позволит обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили».

«Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления», — сказал он.

В ноябре прошлого года Сбербанк сообщал об объединении усилий для развития беспилотных технологий с группой компаний Cognitive Technologies и создании компании Cognitive Pilot. По замыслу создателей последняя должна была работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.

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Фото: «Яндекс»

До сих пор тестированием беспилотных автомобилей в основном занимались «Яндекс» и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). «Яндекс» проводил соответствующий эксперимент в столичных районах Раменки, Очаково-Матвеевское, а также в Центральном административном округе, недалеко от штаб-квартиры компании. МАДИ опробовало свои беспилотники на территории завода КамАЗ в Набережных Челнах.

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В конце июня, когда Сбербанк и «Яндекс» договаривались о разделе собственных компаний, первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис объяснял это нараставшей конкуренцией между их экосистемами. При этом он говорил о том, что Сбербанк останется партнером с Яндексом в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям.

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В конце февраля власти расширили список регионов, в которых можно тестировать беспилотные машины. Кроме Москвы и Татарстана эксперимент распространили на Чувашию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области.

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Фотогалерея 
<p>В 2015 году компания Tesla представила систему автопилота из камеры, радар, GPS-модуля и ультразвуковых датчиков расстояния. С помощью системы машина сможет автономно двигаться по городской дороге с разметкой и на магистрали. В 2016 году систему обновили и продемонстрировали в действии на Model S. В октябре 2016 года глава Tesla Илон Маск <a href="https://www.tesla.com/blog/all-tesla-cars-being-produced-now-have-full-self-driving-hardware">заявил</a>, что все производимые автомобили Tesla будут оснащены технологией автономного вождения.</p>

Президент Владимир Путин в начале апреля поручил правительству начать подготовку к поэтапному допуску на дороги общего пользования беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя. Привлечь к разработкам глава государства предложил представителей научно-технологического сообщества и заинтересованные организации.

Авторы: Артем Филипенок, Антон Фейнберг
При участии: Анна Балашова
Теги: Сбербанк, беспилотные автомобили
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