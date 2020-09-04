Сбербанк создал компанию по развитию беспилотных автомобилей

Банк анонсировал выпуск беспилотных автомобилей на дороги общего пользования уже в конце этого года

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сбербанк объявил о том, что его департамент SberDigitalAuto преобразован в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая займется созданием платформы для будущих беспилотных автомобилей. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

В планах новой компании выпуск первых беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года, а также запуск в тестовую эксплуатацию в следующем году новой операционной системы, «позволяющей существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров».

Руководить дочерней компанией будет Андрей Василевский, который до сих пор был главой департамента SberDigitalAuto. По его словам, новая платформа «позволит обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили».

«Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления», — сказал он.

В ноябре прошлого года Сбербанк сообщал об объединении усилий для развития беспилотных технологий с группой компаний Cognitive Technologies и создании компании Cognitive Pilot. По замыслу создателей последняя должна была работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.