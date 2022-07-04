В России сложился дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

Особенно в авторизованных сервисных центрах не хватает экранов и аккумуляторов. Сроки ожидания деталей по заказу составляют от одной недели

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России не хватает деталей для смартфонов Samsung и Huawei, сообщили «Известия» со ссылкой на авторизованные сервисные центры (АСЦ) двух компаний и экспертов рынка.

В основном не хватает аккумуляторов и экранов. В одном из сервисных центров Huawei в Москве сказали, что все запчасти можно поставить только под заказ, так же ответили авторизованные дилеры в Рязани и Калуге. Ждать нужных деталей придется как минимум неделю.

В «Твоем Мобильном Сервисе» в ответ на просьбу издания заменить экран и аккумулятор на Samsung Galaxy S21 Ultra сказали, что батареи и дисплеи в наличии есть, но последние — только серебристого цвета. В компании «Связной сервис» заявили об отсутствии экранов и аккумуляторов для этой модели — для замены нужно сдать смартфон и ждать не менее недели. В Санкт-Петербурге дисплеи нашлись лишь в одном АСЦ Samsung, а батарей в наличии нет.

В пресс-службе Samsung сказали, что сервисные центры работают в штатном режиме, но не уточнили, есть ли проблемы с поставками экранов и аккумуляторов для них. По данным источника «Известий» на рынке, компания поставляет запчасти в Россию, но срок их доставки увеличился из-за проблем с логистикой.

РБК обратился за комментарием в некоторые АСЦ. В «Твоем Мобильном Сервисе» заявили, что работают в штатном режиме, но иногда каких-то деталей может не хватать, «потому что открывается новая производственная линия на Samsung». В сервисном центре Samsung в ТЦ «Авиапарк» сообщили РБК, что проблемы есть только с запчастями для старых моделей смартфонов. «В основном запчасти поставляются. Просто на некоторые модели перестают поставляться аккумуляторы из-за их естественного устаревания. Что касается новых моделей, с учетом ожидания запчасти ремонт у нас от одного до трех дней. С дисплеями также проблем нет», — сказал представитель центра.

РБК направил запросы в пресс-службы Samsung и Huawei.

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что на гаджеты Huawei нет экранов и аккумуляторов. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что «пользователям надо привыкать» к отсутствию тех или иных запчастей и росту сроков и стоимости ремонта. Он связал дефицит с тем, что Huawei и Samsung сейчас не поставляют свою продукцию в Россию официально. По мнению Кускова, раньше осени ситуация не наладится.

Ранее в сервисных центрах Apple сообщали о нехватке запчастей для iPhone, в особенности наиболее востребованных — экранов и аккумуляторов. «Коммерсантъ» на прошлой неделе писал, что из-за дефицита комплектующих для смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники сервисные центры разбирают на запчасти новые гаджеты и используют для замены детали подержанных устройств.

Поставки продукции в Россию прекратили Samsung, Apple и другие производители техники. В стране начали закрываться торговые точки дистрибьюторов Huawei — как пояснил РБК источник, причиной стало отсутствие товаров. Минпромторг в апреле разрешил параллельный импорт многих брендов электроники, в том числе Apple, Samsung и Huawei.