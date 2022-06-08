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Война санкций ,  
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В России начали закрываться магазины партнеров Huawei

Решение закрыть часть торговых точек приняли партнеры Huawei, у самой компании собственных магазинов в России нет, сообщил источник РБК. По его словам, причина в отсутствии товаров, из-за этого содержать магазины стало невыгодно
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России прекратили работу четыре из 19 торговых точек дистрибьюторов Huawei, сообщил источник «РИА Новости», близкий к компании. Первой 28 февраля закрылась точка в ТЦ «Ривьера» в Москве, затем работу прекратили магазины в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

По словам собеседника агентства, основной причиной закрытия точек в России стала нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны. Он допустил, что в ближайшие месяцы «Huawei продолжит закрывать свои магазины».

В то же время источник, близкий к Huawei, сообщил РБК, что у компании нет собственных магазинов в России. По его словам, это бизнес партнеров, которые приняли решение закрыть часть магазинов. Причиной закрытия торговых точек стало отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно, добавил собеседник РБК.

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Фото:China Photos / Getty Images

С конца марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса на удаленку и прекратила заключать новые контракты на поставки гаджетов, а также сетевого оборудования российским операторам, сообщали «Известия». Источники издания связали заморозку оформления поставок с санкциями США против России. Как отметил один из собеседников, запрет на использование американских технологий касается не только оборудования, в котором они используются, но и инфраструктуры для его производства.

В Минцифры тогда подтвердили информацию об ограничениях поставок Huawei в связи с санкциями и заявили, что рассчитывают на продолжение работы в стране одного из ключевых конкурентов Huawei — компании Ericsson.

По итогам 2021 года четырьмя лидерами российского рынка смартфонов были Samsung, Xiaomi, Apple и Realme — суммарно на них приходилось 81,9%. Доля Huawei и Honor составила 3%, говорится в отчете аналитического центра GS Group.

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