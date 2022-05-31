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Сеть «Золотое яблоко» сделала вынужденный годовой запас косметики

Приостановка поставок от иностранных брендов парфюмерии и косметики в марте вынудила «Золотое яблоко» делать долгосрочные запасы. Еще одной мерой против ажиотажного вымывания стока стало временное повышение цен на часть продуктов
Фото: пресс-служба «Золотого Яблока»
Фото: пресс-служба «Золотого Яблока»

В марте 2022 года сеть парфюмерно-косметических магазинов «Золотое яблоко» была вынуждена сделать годовой запас продукции иностранных брендов. Об этом в интервью РБК рассказала гендиректор сети Анна Кошкина.

«Мы скупали все, что можно было привезти, и на любых условиях. Поэтому сейчас запас товаров на складе даст нам время перестроиться, но мы надеемся, что многие смогут все же остаться», — сообщила топ-менеджер.

К таким мерам компании пришлось прибегнуть из-за опасений полной остановки отгрузки товаров иностранных парфюмерных и косметических компаний в начале весны. «После 8 марта был час X, когда мы знали, что, возможно, прекратятся отгрузки», — вспоминает Кошкина.

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Анна Кошкина

В первых числах марта, на фоне начавшейся военной спецоперации на Украине, международные холдинги начали объявлять о приостановке работы и отгрузок либо о сокращении инвестиций в российский рынок. Например, владелец сети Sephora, французский холдинг LVMH, временно закрыл магазины, свою коммерческую деятельность приостановила Estee Lauder (бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty), а американская Coty (Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci) заявила о прекращении работы на рынке. Продукция этих производителей входит топ брендов косметических сетей, в том числе и «Золотого яблока».

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Фото:Joshua Sammer / Getty Images

Как объяснила Кошкина, компании, объявившие о приостановке, действительно временно не отгружают товары: «У некоторых компаний есть региональные стоки, но не у всех есть возможность их продавать. Есть компании с российскими представительствами, которые продолжают отгружать продукцию, но они не получают новый товар из Европы». С компаниями из США по прямым контрактам сеть «Золотое яблоко» сейчас не работает вообще.

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На текущий момент есть сложности со страхованием грузов, логистическое плечо стало дороже, однако о полной блокировке операций речи не идет, компания и ее поставщики продолжают привозить товары в Россию, заявила в интервью РБК Кошкина.

Вместе с тем на короткий период, в марте, компании пришлось выставить «заградительные» цены на часть продукции. Из-за ослабления рубля потребители начали закупать продукцию иностранных производителей впрок, и сеть приняла решение увеличить цены на полке на 30–50% тех товаров, чьи остатки не превышали двух недель.

«Мы переживали, что из-за нерабочих дней просто останемся с рублями, но без товара, который и так за праздники вымывается, — объясняет топ-менеджер. — Но были риски, что поставщики не будут отгружать нам товар, и мы не смогли бы пополнить наши остатки».

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Фото:Евгений Разумный / ТАСС

Из-за курсовой волатильности проводили переоценку стоимости своих товаров и сами производители. Сейчас, по словам Кошкиной, большинство брендов уже снизили свои свои цены. Однако вернуть их в рознице на уровень до 24 февраля невозможно: международные концерны больше не инвестируют в цены, и все скидочные акции теперь возможны только за счет собственной маржи ретейлера.

«Золотое яблоко» — вторая по обороту специализированная парфюмерно-косметическая сеть. Существующая с 1996 года, она сейчас насчитывает в России и за ее пределами 31 магазин средней площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2021 году, по собственным данным, ее выручка достигла 48 млрд руб. Другие показатели компания не раскрывает.

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Анна Левинская
Ретейлеры иностранные товары «Золотое яблоко» Анна Кошкина
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