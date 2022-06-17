Минпромторг исключил сокращение ассортимента косметики и парфюмерии
Российский рынок не столкнется с серьезным сокращением ассортимента парфюмерных и косметических товаров, сообщила РБК пресс-служба Минпромторга.
«Мы не ожидаем значительного сокращения ассортимента парфюмерно-косметической продукции на полках. В Минпромторг поступают обращения о продолжении ведения коммерческой деятельности на российском рынке от российских компаний и импортеров продукции. Компании готовы при необходимости восполнить ассортимент «ушедших» брендов», — объяснило ведомство.
Минпромторг отметил, что из 25 тыс. известных миру ингредиентов для производства парфюмерно-косметической продукции российские заводы используют около 5 тыс. При этом доля импорта в потреблении продукции сегмента составляет порядка 50%.
«Любой парфюмерно-косметический продукт может содержать от 15 до 50 ингредиентов. Например, тушь для ресниц содержит в своем составе в среднем более 30 ингредиентов. При этом один и тот же ингредиент может выполнять разные функции. Сегодня в России присутствуют производители ингредиентов практически всех функциональных групп. На рынке представлено 39 основных российских производителей», — сообщило министерство.
Вместе с советом по развитию парфюмерно-косметической промышленности и крупнейшими производителями Минпромторг определил топ-10 наиболее востребованных позиций сырья. Сейчас министерство пытается настроить технологические цепочки, чтобы создать производство таких продуктов.
Ранее о том, что розничные сети и дистрибьюторы испытывают трудности с поставкой готовой косметики и сырья для производства в России, РБК рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Она связала проблемы с западными санкциями и нарушением логистики, а также долгой проводкой платежей.
Дычева-Смирнова объяснила, что парфюмерно-косметический рынок России входит в десятку крупнейших в мире по обороту, однако бóльшую его часть занимают зарубежные бренды. По ее словам, до начала военной операции на Украине на долю импортной продукции приходилось около 60% рынка, а с учетом локализованного в России производства — 80%.
Эксперт сообщила, что парфюмерно-косметическая отрасль в России пытается наращивать производство, но сталкивается с нехваткой компонентов и сырья. К ним относятся активные вещества в косметике по уходу за кожей, которые требуют сложных научных разработок, и сырье для декоративной косметики, например туши.
Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев также указал, что российские фабрики не производят композиции для выпуска парфюмерной продукции, а топовые текстуры для помады или пудры завозят в основном из Италии. Он сообщил, что с конца февраля ассортимент товаров во всех сегментах парфюмерно-косметического рынка сократился в среднем на 25%.
В свою очередь, генеральный директор косметической компании Mixit Андрей Крищнев пояснил, что в России можно закупить экстракты, отдушки, а также поверхностно-активные вещества, глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи, однако это лишь малая часть сырья, которое нужно для производства косметических средств. Из-за новых поставщиков сырья из Китая и Индии Mixit переписала рецептуры большинства товаров.