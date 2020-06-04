«Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 04 июн, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 04 июн, 16:13
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива Бизнес, 00:00 Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей Экономика, 00:00 SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля Политика, 04 июн, 23:58 Беспорядки в городах США. Главное Общество, 04 июн, 23:47 СК назвал предварительную причину взрыва газа в подмосковной Ивантеевке Общество, 04 июн, 23:41 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 04 июн, 23:38 В городах США начали отменять комендантский час на фоне протестов Общество, 04 июн, 23:31 Минфин предложил запретить выводить дивиденды в офшоры без налогов Экономика, 04 июн, 23:24 Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС Бизнес, 04 июн, 23:19 «Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске Общество, 04 июн, 23:06 «Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2 Бизнес, 04 июн, 22:59 Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках Общество, 04 июн, 22:47 Минюст США подсчитал число пострадавших в протестах правоохранителей Общество, 04 июн, 22:33 Свет, камера, смартфон: как снять вирусное видео РБК Стиль и Huawei, 04 июн, 22:26
Новости без коронавируса ,  
0 

«Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2

Газпром GAZP ₽201,46 -3,14% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Нафтогаз» поблагодарил американских сенаторов за намерение ввести новые санкции, которые затруднят строительство проекта «Северный поток-2». Соответствующее заявление украинская компания разместила в Twitter.

«Конгресс США должен окончательно положить конец «Северному потоку-2», без промедления приняв закон о разъяснении PEESA (Protecting Europe’s Energy Security Act, Закон о защите энергетической безопасности Европы 2019 года. — РБК) без промедления», — говорится в заявлении компании.

4 июня сенатор от Республиканской партии США Джон Баррассо сообщил, что подготовлен документ, который, по замыслу авторов законопроекта, должен будет затруднить окончание строительства «Северного потока-2».

В документе утверждается, что американские санкции могут затронуть все американские суда, участвующие в прокладке труб для реализации проекта. Кроме того, под ограничения могут попасть и те компании, которые обеспечивают страховку судов, их техническое оборудование, а также установку на них специального оборудования. Помимо этого, под санкции может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства. В случае одобрения законопроекта санкции предлагается задним числом ввести с декабря прошлого года.

США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

По словам Баррассо, сенат будет предпринимать все меры для того, чтобы помешать России завершить строительство проекта, который, по словам сенатора, является «ловушкой для Европы».

Оператору строительства газопровода Nord Stream 2 AG известно о внесенном в сенат США законопроекте. В компании считают, что намерение американских сенаторов ввести ограничения против проекта «демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей».

В конце 2019 года швейцарская Allseas, выступающая в качестве трубоукладчика газопровода «Северный поток-2», вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Президент Владимир Путин говорил, что газопровод можно достроить своими силами.

Как говорил министр энергетики Александр Новак, завершить строительство проекта может судно «Академик Черский». Сейчас оно находится в немецком порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2.

Теги: «Нафтогаз Украины», «Северный поток – 2», США, санкции
Материалы по теме
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Бизнес
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских газовых норм
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter