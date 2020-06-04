«Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2

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«Нафтогаз» поблагодарил американских сенаторов за намерение ввести новые санкции, которые затруднят строительство проекта «Северный поток-2». Соответствующее заявление украинская компания разместила в Twitter.

«Конгресс США должен окончательно положить конец «Северному потоку-2», без промедления приняв закон о разъяснении PEESA (Protecting Europe’s Energy Security Act, Закон о защите энергетической безопасности Европы 2019 года. — РБК) без промедления», — говорится в заявлении компании.

4 июня сенатор от Республиканской партии США Джон Баррассо сообщил, что подготовлен документ, который, по замыслу авторов законопроекта, должен будет затруднить окончание строительства «Северного потока-2».

В документе утверждается, что американские санкции могут затронуть все американские суда, участвующие в прокладке труб для реализации проекта. Кроме того, под ограничения могут попасть и те компании, которые обеспечивают страховку судов, их техническое оборудование, а также установку на них специального оборудования. Помимо этого, под санкции может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства. В случае одобрения законопроекта санкции предлагается задним числом ввести с декабря прошлого года.

По словам Баррассо, сенат будет предпринимать все меры для того, чтобы помешать России завершить строительство проекта, который, по словам сенатора, является «ловушкой для Европы».

Оператору строительства газопровода Nord Stream 2 AG известно о внесенном в сенат США законопроекте. В компании считают, что намерение американских сенаторов ввести ограничения против проекта «демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей».

В конце 2019 года швейцарская Allseas, выступающая в качестве трубоукладчика газопровода «Северный поток-2», вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Президент Владимир Путин говорил, что газопровод можно достроить своими силами.

Как говорил министр энергетики Александр Новак, завершить строительство проекта может судно «Академик Черский». Сейчас оно находится в немецком порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2.