Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

Глава «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков обсудил с сотрудниками публикацию The Bell о возможном прекращении партнерства «Яндекса» и Сбербанка. Ни закрывать, ни выделять маркетплейсы из «Яндекс.Маркет» не планируется, подчеркнул он

Максим Гришаков (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

После выхода публикации издания The Bell о том, что «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», глава первого из них Максим Гришаков провел онлайн-встречу с сотрудниками. Об этом рассказал РБК источник в компании.

По его словам, Гришаков допустил, что «в какой-то временной перспективе такие договоренности между акционерами могут возникнуть». При этом глава «Яндекс.Маркет» пояснил, что за последние два-три месяца — в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — ситуация в мире сильно поменялась, многие компании стали думать о том, как увеличить скорость принятия решений, что является одним из важных факторов для успешного развития.

При этом Гришаков заверил, что акционеры «Яндекс.Маркет» (Сбербанку и «Яндексу» принадлежит по 45% компании, а оставшиеся 10% — менеджменту) довольны результатами компании. По его словам, в мае по сравнению с тем же месяцем 2019 года «Яндекс.Маркет» показал 40% роста выручки, оборот «Беру» вырос в четыре раза. Ни закрывать, ни выделять маркетплейсы из «Яндекс.Маркет» не планируется, подчеркнул Гришаков.

Представитель «Яндекс.Маркет» подтвердил, что онлайн-встреча действительно проводилась и приведенные источником РБК данные по росту онлайн-площадок компании. «Но Максим [Гришаков] не подтверждал новостей, а рассказал, что «Яндекс» рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях», — заверил представитель «Яндекс.Маркет».