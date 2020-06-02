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Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

Глава «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков обсудил с сотрудниками публикацию The Bell о возможном прекращении партнерства «Яндекса» и Сбербанка. Ни закрывать, ни выделять маркетплейсы из «Яндекс.Маркет» не планируется, подчеркнул он
Яндекс YNDX ₽2 837,8 -0,29% Купить
Сбербанк SBER ₽212 +4,1% Купить
Максим Гришаков
Максим Гришаков (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

После выхода публикации издания The Bell о том, что «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», глава первого из них Максим Гришаков провел онлайн-встречу с сотрудниками. Об этом рассказал РБК источник в компании.

По его словам, Гришаков допустил, что «в какой-то временной перспективе такие договоренности между акционерами могут возникнуть». При этом глава «Яндекс.Маркет» пояснил, что за последние два-три месяца — в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — ситуация в мире сильно поменялась, многие компании стали думать о том, как увеличить скорость принятия решений, что является одним из важных факторов для успешного развития.

При этом Гришаков заверил, что акционеры «Яндекс.Маркет» (Сбербанку и «Яндексу» принадлежит по 45% компании, а оставшиеся 10% — менеджменту) довольны результатами компании. По его словам, в мае по сравнению с тем же месяцем 2019 года «Яндекс.Маркет» показал 40% роста выручки, оборот «Беру» вырос в четыре раза. Ни закрывать, ни выделять маркетплейсы из «Яндекс.Маркет» не планируется, подчеркнул Гришаков.

Представитель «Яндекс.Маркет» подтвердил, что онлайн-встреча действительно проводилась и приведенные источником РБК данные по росту онлайн-площадок компании. «Но Максим [Гришаков] не подтверждал новостей, а рассказал, что «Яндекс» рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях», — заверил представитель «Яндекс.Маркет».

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
Бизнес
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

The Bell со ссылкой на четыре источника утверждает, что в рамках сделки о «разводе», о которой могут объявить уже в ближайшие недели, Сбербанк может стать единственным владельцем «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» выкупит у него долю в «Яндекс.Маркет».

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что компания рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях. В Сбербанке РБК ответили, что не комментируют рыночные слухи.

«Яндекс» и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет» в 2017 году. В июле 2019 года The Bell уже сообщал, что отношения между партнерами «складываются непросто» и компании предложили друг другу варианты «развода». Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис тогда назвал эти сообщения «абсолютным вымыслом» и слухами.

Авторы: Анна Левинская, Анна Балашова, Евгений Калюков
Теги: Яндекс, Сбербанк, «Яндекс.Маркет»
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