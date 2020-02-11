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Финансы ,  
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Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году

Deloitte заметил улучшение условий для IPO российских компаний: в 2019 году акции впервые разместила только одна компания, но в 2020-м ее примеру могут последовать три или четыре. Однако говорить об активизации рынка еще рано
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Фото: Hannah McKay / Reuters

В России улучшились условия для первичных размещений акций (IPO): если в прошлом году на биржу вышла лишь одна компания из 15 планировавших, в этом шансы есть уже у трех-четырех при том, что рассматривают такую возможность 17 компаний. Об этом говорится в прогнозе развития финансовых отраслей Deloitte на 2020 год (есть у РБК). Формируя прогноз, компания консультировалась с потенциальными эмитентами, Московской биржей и инвестбанками, сказала РБК руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Екатерина Трофимова.

Подробнее о перспективах российского рынка IPO читайте в материале «РБК Pro».

Кто может собраться на IPO

В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte. «Мы видим, что интерес к IPO постепенно возвращается. Однако успеет ли он реализоваться именно в этом году или будет перенос на следующий год, сказать достаточно сложно», — говорит Трофимова.

В числе возможных новых эмитентов 2020 года Deloitte называет сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл», онлайн-ретейлера Ozon, сеть магазинов фиксированных цен FixPrice, сеть частных клиник «Медси», нефтехимический холдинг «Сибур» и агрегатора «Яндекс.Такси». «ВкусВилл» и «Медси» рассматривают возможность первичного размещения, но четких планов по срокам нет, решение об IPO «Сибура» будут принимать акционеры с учетом ситуации на рынках, сообщили РБК в компаниях. Гендиректор Ozon Александр Шульгин ранее заявлял, что компания может рассмотреть возможность IPO примерно через два года, напомнил ее представитель, но не уточнил, насколько этот план актуален сейчас. В пресс-службе «Яндекс.Такси» от комментариев отказались, связаться с представителем FixPrice не удалось.

Итоги 2019 года

В 2019 году, по данным Deloitte, российские компании планировали провести около 15 первичных размещений, но осуществила планы лишь одна из них — HeadHunter, вышедшая на биржу NASDAQ. Компании, напротив, выводили акции в биржи: «Уралкалий» инициировал делистинг, АвтоВАЗ и «МегаФон» — завершили. Весь год обсуждалась и возможность делистинга МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи, хотя к октябрю АФК «Система» объявила об отказе от этой идеи.

Около десяти российских компаний рассматривают возможность IPO и повторного IPO в этом году, оценивает ситуацию соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры размещения состоятся уже в первом полугодии. Не менее десяти российских компаний в этом году уже думают о выходе на IPO и три-четыре из них преуспеют в этом, заявлял ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В январе «Ведомости» со ссылкой на оценку Мосбиржи писали, что при благоприятной конъюнктуре в 2020 году на IPO могут выйти и вовсе до 30 российских компаний, что соответствует общему количеству успешных размещений за десятилетие — с 2010 по 2019 год. Впрочем, представитель биржи уточнил РБК, что площадка общается с 30 компаниями, которые «задумываются» о возможности проведения IPO в ближайшие годы. «Если рынки в этом году будут хорошими, мы увидим размещения по крайней мере нескольких компаний», — сказал он. В начале февраля о выходе на IPO в Сингапуре уже заявил ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» российского миллиардера Евгения Туголукова. Она хочет привлечь около $3,7 млн, торги начнутся 14 февраля.

Что может мешать размещениям

Введение санкций стало для большинства потенциальных инвесторов стоп-фактором для вложений в Россию, напоминает управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако высокая реальная доходность при стабильном курсе «сильнее политических решений, и иностранные инвесторы сначала вернулись на рынок публичного долга, а в случае привлекательных сделок вернутся и в IPO», рассуждает он. Кроме того, у российских розничных инвесторов проснулся аппетит к фондовому рынку на фоне экстремально низких доходностей по депозитам, поэтому небольшие IPO, ориентированные на внутренний рынок, также найдут своего инвестора, добавляет эксперт.

В последние годы из-за слишком высокой премии за инвестиции в российские акции первичных размещений на российском рынке практически не наблюдалось, а обратный выкуп бумаг и делистинги «стали привычным явлением», объяснял в декабре главный стратег Сбербанка по рынку акций Андрей Кузнецов.

На фоне существенного роста котировок российских бумаг интерес компаний к обратному выкупу акций снизился, говорит Трофимова. Однако говорить о тренде или активизации IPO пока не приходится — в 2020 году состоятся лишь единичные сделки, рассуждает она.

Почему российские компании выводят акции с биржи
Финансы

Автор: Татьяна Ломская
При участии: Анна Левинская, Александра Посыпкина, Светлана Бурмистрова
Теги: Deloitte, Московская биржа, IPO, Прогноз
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