Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году

Deloitte заметил улучшение условий для IPO российских компаний: в 2019 году акции впервые разместила только одна компания, но в 2020-м ее примеру могут последовать три или четыре. Однако говорить об активизации рынка еще рано

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В России улучшились условия для первичных размещений акций (IPO): если в прошлом году на биржу вышла лишь одна компания из 15 планировавших, в этом шансы есть уже у трех-четырех при том, что рассматривают такую возможность 17 компаний. Об этом говорится в прогнозе развития финансовых отраслей Deloitte на 2020 год (есть у РБК). Формируя прогноз, компания консультировалась с потенциальными эмитентами, Московской биржей и инвестбанками, сказала РБК руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Екатерина Трофимова.

Подробнее о перспективах российского рынка IPO читайте в материале «РБК Pro».

Кто может собраться на IPO

В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte. «Мы видим, что интерес к IPO постепенно возвращается. Однако успеет ли он реализоваться именно в этом году или будет перенос на следующий год, сказать достаточно сложно», — говорит Трофимова.

В числе возможных новых эмитентов 2020 года Deloitte называет сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл», онлайн-ретейлера Ozon, сеть магазинов фиксированных цен FixPrice, сеть частных клиник «Медси», нефтехимический холдинг «Сибур» и агрегатора «Яндекс.Такси». «ВкусВилл» и «Медси» рассматривают возможность первичного размещения, но четких планов по срокам нет, решение об IPO «Сибура» будут принимать акционеры с учетом ситуации на рынках, сообщили РБК в компаниях. Гендиректор Ozon Александр Шульгин ранее заявлял, что компания может рассмотреть возможность IPO примерно через два года, напомнил ее представитель, но не уточнил, насколько этот план актуален сейчас. В пресс-службе «Яндекс.Такси» от комментариев отказались, связаться с представителем FixPrice не удалось.