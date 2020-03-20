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Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф обратился к сотрудникам с посланием. Он заверил их, что сам испытывает оптимизм, а банк сохраняет прибыльность. Кризис Греф назвал возможностью стать сильнее
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Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, который ранее объявил о самоизоляции после поездки в Европу, обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавирусной инфекции. РБК ознакомился с этим документом. 

Греф заверил, что испытывает оптимизм, потому что команда Сбербанка действует на опережение. «Мы просчитали три различных сценария развития ситуации, и даже в самом тяжелом, учитывая нашу ликвидность, нашу клиентскую базу, качество нашей команды, мы остаемся самым надежным банком для наших клиентов и сохраняем прибыльность», — отметил Греф.

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При этом глава Сбербанка подчеркнул важность дистанционных цифровых сервисов, которых не было «еще пару лет назад». «Могли ли мы предположить, что они приобретут такое значение для необходимых мер самоизоляции? Конечно же, нет. Но они сегодня необходимы и востребованы как никогда», — говорится в письме.

Греф призвал сотрудников банка заниматься здоровьем обратить особое внимание на старшее поколение, так как оно находятся в группе риска, он посоветовал использовать все возможности для их временной изоляции. При этом Греф отметил, что не нужно переоценивать опасность коронавируса для молодых людей и среднего поколения. 

Главная опасность инфекции, по словам Грефа, заключается в опасности одновременного заражения большого числа сотрудников и уходе их на больничный без возможности замены. «Поэтому мы предусмотрели возможность сменной работы через удаленный доступ для поддержания непрерывности нашей работы даже в самых сложных обстоятельствах. Излишняя паника может привести к еще большему негативному влиянию на экономику, а это то, что в сегодняшней ситуации через транслирующие механизмы от финансовых и товарных рынков окажет влияние на жизнь каждого человека», — отметил он.

При этом Греф заверил сотрудников, что кризис способствует выявлению слабых мест и дает возможность команде банка стать сильнее. «Я много размышлял о том, для чего нам дано это испытание <...> Как бы тревожно ни было, мы понимаем, что эта ситуация временна. Вирус будет побежден, как и сотни подобных до него. Равновесие на финансовых рынках будет восстановлено. Мы справимся», — заверил президент Сбербанка.

Он поблагодарил сотрудников банка и рассказал о своих впечатлениях от работы в самоизоляции. «Я здоров, чувствую себя хорошо и готов поделиться с вами своими ощущениями от удаленной работы. Конечно, непривычно. Конечно, не все сразу заработало так, как надо, пришлось перестраиваться. Но сейчас я понимаю, что ничего не дается просто так, это определенный вызов, возможность что-то пересмотреть и изменить», — написал Греф.

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Пресс-служба Сбербанка сообщила о переходе Грефа на удаленную работу 16 марта. «Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель и гражданин он соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции», — сообщили тогда в банке.

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На следующий день он рассказал, что его рабочее место организовано за городом и такого же рода кабинеты оборудованы у каждого члена правления и руководителя функционального блока Сбербанка. Источник, близкий к банку, сообщил, что в понедельник, 23 марта, Герман Греф выходит на работу. 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Герман Греф, Сбербанк, коронавирус
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