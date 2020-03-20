Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф обратился к сотрудникам с посланием. Он заверил их, что сам испытывает оптимизм, а банк сохраняет прибыльность. Кризис Греф назвал возможностью стать сильнее

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, который ранее объявил о самоизоляции после поездки в Европу, обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавирусной инфекции. РБК ознакомился с этим документом.

Греф заверил, что испытывает оптимизм, потому что команда Сбербанка действует на опережение. «Мы просчитали три различных сценария развития ситуации, и даже в самом тяжелом, учитывая нашу ликвидность, нашу клиентскую базу, качество нашей команды, мы остаемся самым надежным банком для наших клиентов и сохраняем прибыльность», — отметил Греф.

При этом глава Сбербанка подчеркнул важность дистанционных цифровых сервисов, которых не было «еще пару лет назад». «Могли ли мы предположить, что они приобретут такое значение для необходимых мер самоизоляции? Конечно же, нет. Но они сегодня необходимы и востребованы как никогда», — говорится в письме.

Греф призвал сотрудников банка заниматься здоровьем обратить особое внимание на старшее поколение, так как оно находятся в группе риска, он посоветовал использовать все возможности для их временной изоляции. При этом Греф отметил, что не нужно переоценивать опасность коронавируса для молодых людей и среднего поколения.