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В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
То, что у Сбербанка и «Яндекса» есть разногласия по совместному предприятию, — абсолютный вымысел, заявил зампред правления банка Лев Хасис. О проблемах в проекте, который называли «российским Amazon», накануне сообщили СМИ
Лев Хасис (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис назвал «абсолютным вымыслом» и слухами сообщения о том, что между банком и «Яндексом» есть разногласия по поводу совместных проектов. Комментарий об этом Хасис добавил к посту на странице председателя комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова в сети Facebook.

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что:

  • Сбербанк недоволен партнерством с «Яндексом» в ретейле;
  • дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк;
  • у компаний есть разногласия по лидеру;
  • маркетплейс «Беру» не выполняет ключевые показатели (KPI);
  • Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

«Мы гордимся компанией «Яндекс.Маркет» и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса «Беру», который менее чем за год прошел больший путь, чем другие компании за 10–15», — написал Хасис. За время работы проекта решения всегда принимались единогласно, все поставленные цели менеджмент выполняет, добавил он.

Финансы
Сбербанк и «Яндекс» создадут «российский Amazon» стоимостью 60 млрд руб.

О проблемах в СП Сбербанка и «Яндекса» в понедельник, 8 июля, написало издание The Bell со ссылкой на пять источников, которые либо были осведомлены о ситуации, либо близки к компаниям. Двое из них сообщили, что банк и ИТ-компания стали обсуждать условия «развода».

В «Яндекс.Маркет» в ответ на публикацию заявили, что довольны «нашим общим результатом».

Общая стоимость СП на базе «Яндекс.Маркет» составила 60 млрд руб., в его рамках работает несколько проектов, включая маркетплейс «Беру». Гендиректор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков называл целью проекта стать «одним из крупнейших игроков российского онлайн-ретейла»; глава Сбербанка Герман Греф говорил, что стороны намерены построить «российский Amazon».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Яндекс», Сбербанк, «Яндекс.Маркет»
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