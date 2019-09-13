Леонид Богуславский вышел из капитала Ozon

Основатель инвестиционной компании RTP Global (до 2018 года ru-Net) Леонид Богуславский вышел из капитала интернет-магазина Ozon. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что пакет акций, которым он владел на протяжении 19 лет, мог стоить около 3,2 млрд руб. По данным собеседников, его долю приобрели основные акционеры онлайн-ретейлера Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система».

Один из собеседников газеты добавил, что перед выходом из капитала Ozon Богуславский владел около 8% акций магазина. По словам источника, инвестор выходил из него в два этапа, по итогам последнего компанию оценили примерно в 40 млрд руб.

Богуславский подтвердил «Коммерсанту» выход из Ozon, однако не назвал размер его доли и покупателей. «Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал», — сказал он. Основатель RTP Global назвал опыт в капитале интернет-магазина бесценным, так как он помог выйти на международный рынок в качестве инвестора.