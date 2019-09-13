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Финансы ,  
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Леонид Богуславский вышел из капитала Ozon

Основатель инвестиционной компании RTP Global (до 2018 года ru-Net) Леонид Богуславский вышел из капитала интернет-магазина Ozon. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что пакет акций, которым он владел на протяжении 19 лет, мог стоить около 3,2 млрд руб. По данным собеседников, его долю приобрели основные акционеры онлайн-ретейлера Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система».

Один из собеседников газеты добавил, что перед выходом из капитала Ozon Богуславский владел около 8% акций магазина. По словам источника, инвестор выходил из него в два этапа, по итогам последнего компанию оценили примерно в 40 млрд руб.

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Богуславский подтвердил «Коммерсанту» выход из Ozon, однако не назвал размер его доли и покупателей. «Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал», — сказал он. Основатель RTP Global назвал опыт в капитале интернет-магазина бесценным, так как он помог выйти на международный рынок в качестве инвестора.

Издание со ссылкой на кипрский реестр отмечает, что два фонда Baring Vostok владеют 42% Ozon, а АФК «Система» имеет долю в 37,2%. Помимо этого акционерами интернет-магазина являются Index Ventures (4,5%), UFG (2,9%) и другие.

Фонд ru-Net Holdings приобрел долю в Ozon в 1999 году за $3 млн. Акции магазина стали одной из первых инвестиций фонда, который был основан годом ранее.

В середине марта мобильный оператор МТС продал 18,7% акций компании Ozon, покупателем стала АФК «Система». Сумма сделки составила 7,9 млрд руб.

Теги: Ozon, акции
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