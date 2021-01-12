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«Академик Черский» уплыл из зоны достройки «Северного потока-2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул место строительства газопровода «Северный поток-2», следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Судно вышло из порта германского города Мукран, где находится склад с трубами, в Балтийском море. Трубоукладчик прибыл на место достройки газопровода в начале января, до этого он месяц стоял у берегов Калининграда.

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Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

Проект должны были завершить еще к концу 2019 года. Однако строительству помешали санкции Вашингтона, который считает «Северный поток» угрозой энергобезопасности Европы. Российские и европейские власти со своей стороны заявляли, что США хотят таким образом навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.

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