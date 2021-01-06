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«Академик Черский» вернулся к месту достройки «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока-2», следует из данных мониторинговых сервисов. Рядом с ним находится судно снабжения, еще одно стоит у порта Мукран, где находится склад с трубами
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Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который провел месяц у берегов Калининграда, вернулся к месту строительства газопровода «Северный поток-2», следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Трубоукладчик находится в режиме ограниченной маневренности. В его сторону направляется судно снабжения «Умка». Еще одно — судно Errie, которое ходит под флагом Либерии, — уже стоит рядом с «Академиком Черским», следует из данных мониторингового ресурса Vesselfinder.

На рейде немецкого порта Мукран, на котором хранятся трубы для достройки «Северного потока-2», находится судно снабжения «Иван Сидоренко».

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

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Бизнес
Фото:Jens Buettner / dpa via AP

Газопровод должен был быть достроен до конца 2019 года, но этому помешали экономические санкции США. Вашингтон называет «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы. Российские и европейские власти неоднократно связывали позицию Вашингтона с недобросовестной конкуренцией и целью навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.

С 1 января 2021 года в силу вступили новые ограничения. Они в том числе коснутся компаний, которые будут сертифицировать достройку «Северного потока-2». После введения санкций норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась продолжать проверку проекта на соответствие и свернула работы.

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На момент введения санкций оставалось достроить около 6% газопровода, или 75 км, — в исключительной экономической зоне Германии и Дании. В первой работы были завершены 28 декабря, сообщили РБК в компании Nord Stream 2.

В Дании, по данным S&P Platts, осталось уложить около 147 км трубопровода. Укладка труб в ее водах начнется с середины января, следует из опубликованного Датским морским управлением уведомления для мореплавателей. В нем говорилось, что работы будет вести баржа «Фортуна», а помогать ей будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь».

Изначально Дания разрешала укладывать трубы в своих водах только судам с динамической системой позиционирования. Использование судов с якорным позиционированием было запрещено из-за требований экологов. В России единственным трубоукладчиком, обладающим современной системой динамического позиционирования, был «Академик Черский».

Однако в июле 2020 года Дания смягчила требования и позволила вести работы судам с якорным позиционированием. В числе таких судов — баржа «Фортуна».

Автор
Виктория Полякова
Северный поток-2 «Газпром»
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