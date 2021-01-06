«Академик Черский» вернулся к месту достройки «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока-2», следует из данных мониторинговых сервисов. Рядом с ним находится судно снабжения, еще одно стоит у порта Мукран, где находится склад с трубами

Фото: Виталий Невар / Reuters

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который провел месяц у берегов Калининграда, вернулся к месту строительства газопровода «Северный поток-2», следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Трубоукладчик находится в режиме ограниченной маневренности. В его сторону направляется судно снабжения «Умка». Еще одно — судно Errie, которое ходит под флагом Либерии, — уже стоит рядом с «Академиком Черским», следует из данных мониторингового ресурса Vesselfinder.

На рейде немецкого порта Мукран, на котором хранятся трубы для достройки «Северного потока-2», находится судно снабжения «Иван Сидоренко».

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.