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Власти Германии объяснили невозможность отказа от «Северного потока-2»

Германия не сможет сразу отказаться от угля, атомной энергии и газа, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. Также отказ от газопровода грозит исками о возмещении ущерба, указала она
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Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press
Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии, заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

«Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии, и поэтому ей необходим «Северный поток-2».

Кроме того, в случае остановки проекта Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, указала министр.

Шульце сообщила, что выступает за реализацию проекта из соображений экономии энергии и поддерживает премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг, которая инициировала создание фонда защиты климата, чтобы оказать поддержку в завершении строительства трубопровода между Россией и Германией. Власти по-прежнему считают строительство газопровода целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы, заявила Швезиг.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей колонке для Spiegel назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2». По его мнению, остановка строительства — «очень плохая идея», поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба «Газпрому» и оставит незавершенным газопровод на дне Балтийского моря.

Завершить строительство «Северного потока-2» можно при условии, что его эксплуатация будет зависеть от решений Европейского союза и поведения России, считает дипломат. Для этого необходимо предпринять три шага, говорится в колонке. Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода. Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», нацеленный на скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укрепление целостности европейского газового рынка и усиление поддержки Украины и ее экономическое развитие («Северный поток-2» позволит поставлять в Европу газ в обход Украины). Наконец, Берлин может увязать начало работы газопровода с решением политических вопросов с Россией, таких как ситуация на Украине, указывает глава Мюнхенской конференции. Какой бы подход ни выбрали власти Германии, действия необходимо координировать с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, считает Ишингер.

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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.

США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В конце 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода. Строительство было приостановлено после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб газопровода из-за ограничений. Впоследствии американские власти расширили санкции.

Последний раз под американские ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, и его собственник компания КВТ-РУС. Ограничения были введены 22 февраля. Издание Der Tagesspiegel писало, что от сотрудничества по «Северному потоку-2» отказались 18 компаний. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорила о не менее чем 15 компаниях, покинувших проект.

В Москве неоднократно заявляли, что проект «Северный поток-2» является коммерческим. Германия выступила против односторонних экстерриториальных санкций США. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не следует «разрушать мосты с Россией». Если сотрудничество между двумя странами, в том числе по проекту газопровода, прекратится, то это подтолкнет Россию на более тесное сближение с Китаем, считает Маас. «Те, кто ставит «Северный поток-2» под вопрос, должны учитывать, какие геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения влияния Европы на Россию», — сказал он.

Автор
Анастасия Батманова
Германия Северный поток-2
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