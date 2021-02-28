Власти Германии объяснили невозможность отказа от «Северного потока-2»

Германия не сможет сразу отказаться от угля, атомной энергии и газа, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. Также отказ от газопровода грозит исками о возмещении ущерба, указала она

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Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии, заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

«Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии, и поэтому ей необходим «Северный поток-2».

Кроме того, в случае остановки проекта Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, указала министр.

Шульце сообщила, что выступает за реализацию проекта из соображений экономии энергии и поддерживает премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг, которая инициировала создание фонда защиты климата, чтобы оказать поддержку в завершении строительства трубопровода между Россией и Германией. Власти по-прежнему считают строительство газопровода целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы, заявила Швезиг.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей колонке для Spiegel назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2». По его мнению, остановка строительства — «очень плохая идея», поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба «Газпрому» и оставит незавершенным газопровод на дне Балтийского моря.