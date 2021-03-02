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Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»

В правительстве страны повторили, что считают санкции вмешательством в европейский суверенитет. Переговоры с США по вопросу ограничений будут продолжены на различных уровнях, указали в кабмине
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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости
Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости
Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге. Документ опубликован на сайте германского парламента.

В документе говорится, что правительство на различных уровнях вело переговоры по этому с администрацией США при предыдущем президенте Дональде Трампе и согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС. «Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США», — говорится в ответе. В кабмине указали, что считают санкции вмешательством в европейский суверенитет.

Односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2», считают в правительстве. Пока со стороны земельного правительства не было «конкретных просьб об оказании поддержки» в связи с возможными ограничениями, утоняется в документе.

Власти Германии объяснили невозможность отказа от «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Речь идет об экологическом фонде, учрежденном властями земли Мекленбург — Передняя Померания в январе. По словам премьер-министра региона Мануэлы Швезиг, фонд будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. При этом она отметила, что власти по-прежнему считают строительство газопровода «Северный поток-2» целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы. Немецкий таблоид Bild писал, что при помощи фонда немецкий компании смогут избежать американских санкций: с юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне.

Сейчас строительство газопровода «Северный поток-2» закончено более чем на 90%. В конце 2019 года оно было приостановлено после того, как Вашингтон ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб газопровода из-за ограничений.

США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. С конца 2019 года Вашингтон несколько раз расширял санкции, направленные против строительства газопровода. Последний раз, в феврале этого года, под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, и его собственник компания КВТ-РУС.

В Москве неоднократно заявляли, что проект «Северный поток-2» является коммерческим. Германия также выступала против односторонних экстерриториальных санкций США. 28 февраля министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что стране необходим «Северный поток-2», поскольку Германия не сможет одномоментно перейти к альтернативным источникам энергии. По ее словам, страна будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии. Кроме того, в случае остановки проекта Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, указала министр.

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Автор
Анастасия Батманова
Северный поток-2 Германия США
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