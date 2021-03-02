Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»

В правительстве страны повторили, что считают санкции вмешательством в европейский суверенитет. Переговоры с США по вопросу ограничений будут продолжены на различных уровнях, указали в кабмине

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге. Документ опубликован на сайте германского парламента.

В документе говорится, что правительство на различных уровнях вело переговоры по этому с администрацией США при предыдущем президенте Дональде Трампе и согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС. «Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США», — говорится в ответе. В кабмине указали, что считают санкции вмешательством в европейский суверенитет.

Односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2», считают в правительстве. Пока со стороны земельного правительства не было «конкретных просьб об оказании поддержки» в связи с возможными ограничениями, утоняется в документе.

Речь идет об экологическом фонде, учрежденном властями земли Мекленбург — Передняя Померания в январе. По словам премьер-министра региона Мануэлы Швезиг, фонд будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. При этом она отметила, что власти по-прежнему считают строительство газопровода «Северный поток-2» целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы. Немецкий таблоид Bild писал, что при помощи фонда немецкий компании смогут избежать американских санкций: с юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне.