Мантуров анонсировал перевод МС-21 и Superjet под единый бренд

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, работа по объединению брендов ведется, и в ближайшее время может быть объявлено о принятом решении

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Выпускаемые в России пассажирские авиалайнеры МС-21 и Superjet объединит общий бренд, заявил в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но, очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — сказал Мантуров.

Еще в 2019 году глава «Ростеха» (в его состав входит и Объединенная авиастроительная корпорация, ОАК) Сергей Чемезов в интервью РБК допустил возможность ребрендинга Superjet. «Может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — сказал тогда глава «Ростеха».

Позднее о том, что все российские гражданские самолеты могут быть объединены в линейку с единым названием, заявил и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием <...> гражданских самолетов. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — говорил Слюсарь.

МС-21-310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В начале апреля 2023 года «Ростех» сообщил, что начало его серийных поставок намечено на 2024 год.

В середине января 2023 года власти раскрыли цену новых самолетов Superjet и МС-21 для «Аэрофлота». Тогда сообщалось, что в рамках инвестпроекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» («дочка» «Ростеха») закупит 63 лайнера (34 — Superjet New, 18 — МС-21-310, 11 — Ту-214) и передаст группе «Аэрофлот» с декабря 2023 года по январь 2026-го. При этом минимальная стоимость новых самолетов Superjet из российских комплектующих для группы «Аэрофлот» оценивалась в 2,256 млрд руб. ($33 млн в пересчете по текущему курсу), первых МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд руб. ($46 млн).

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В августе 2023 года заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации Андрей Богинский заявил, что перед компанией стоит задача в разы нарастить производство самолетов. «Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года, <...> по 20 «Суперджетов» в год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти на 20 машин в год, сейчас две», — сказал Богинский.