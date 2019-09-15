Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Среди претензий обладателя крупнейшего парка Superjet — «Аэрофлота» к самолету проблемы с сервисным обслуживанием. «Это предмет солидарной ответственности, огромная роль тут принадлежит самой авиакомпании. Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты — есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка, это отдельная рыночная ниша… В «Аэрофлоте» считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь — создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», — говорит Чемезов.
В конце августа РБК писал о письме главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева в правительство, согласно которому средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других cамолетах. Причина — в длительных простоях российского лайнера в ожидании запчастей и дороговизне обслуживания.
В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК).
Проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте мексиканская Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении Superjet 100. Весной этого года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet — единственный в Европе эксплуатант российского лайнера.
В результате аварии пассажирского лайнера «Аэрофлота» 5 мая погиб 41 человек. Самолет должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке SSJ ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
В июне Международный авиационный комитет (МАК) представил предварительные итоги расследования, где не называл виновников трагедии, но подробно описывал ошибки пилотов, не указывая на какую-либо проблему с самим судном. В июне совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Superjet. Он обратил внимание на аварию лайнера, которая произошла в Якутии в октябре 2018 года, когда самолет выехал за пределы взлетной полосы.
Еще одна проблема — отношение к самолету. «Уже создан имидж, что Boeing или Airbus — надежные машины. Хотя даже у таких гигантов есть проблемы — ситуация с 737 MAX всем известна. После катастрофы в Шереметьево очень много было слухов и домыслов по поводу Superjet, все валили на самолет. Но ЧП могут случиться с любым самолетом. Давайте дождемся доклада МАК, узнаем, что на самом деле произошло», — предложил глава Ростеха.
Superjet 100 — первый российский самолет, разработанный после распада СССР. Первый полет лайнер совершил в 2008 году