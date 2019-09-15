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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Самолет может сменить название на российское, считает глава Ростеха, в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация
ОАК UNAC ₽0,6525 -0,15% Купить
Сергей Чемезов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», — отметил глава «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация.

Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По словам главы госкорпорации, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — подчеркнул Чемезов.

Отвечая на претензии авиакомпаний к самолетам, он подчеркнул, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, подчеркнул он.

Среди претензий обладателя крупнейшего парка Superjet — «Аэрофлота» к самолету проблемы с сервисным обслуживанием. «Это предмет солидарной ответственности, огромная роль тут принадлежит самой авиакомпании. Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты — есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка, это отдельная рыночная ниша… В «Аэрофлоте» считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь — создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», — говорит Чемезов.

В конце августа РБК писал о письме главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева в правительство, согласно которому средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других cамолетах. Причина — в длительных простоях российского лайнера в ожидании запчастей и дороговизне обслуживания.

В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК).

Проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте мексиканская Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении Superjet 100. Весной этого года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet — единственный в Европе эксплуатант российского лайнера.

Авария в Шереметьево

В результате аварии пассажирского лайнера «Аэрофлота» 5 мая погиб 41 человек. Самолет должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке SSJ ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

В июне Международный авиационный комитет (МАК) представил предварительные итоги расследования, где не называл виновников трагедии, но подробно описывал ошибки пилотов, не указывая на какую-либо проблему с самим судном. В июне совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Superjet. Он обратил внимание на аварию лайнера, которая произошла в Якутии в октябре 2018 года, когда самолет выехал за пределы взлетной полосы.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Еще одна проблема — отношение к самолету. «Уже создан имидж, что Boeing или Airbus — надежные машины. Хотя даже у таких гигантов есть проблемы — ситуация с 737 MAX всем известна. После катастрофы в Шереметьево очень много было слухов и домыслов по поводу Superjet, все валили на самолет. Но ЧП могут случиться с любым самолетом. Давайте дождемся доклада МАК, узнаем, что на самом деле произошло», — предложил глава Ростеха.

Superjet 100 — первый российский самолет, разработанный после распада СССР. Первый полет лайнер совершил в 2008 году

Авторы: Инна Сидоркова, Кирилл Сироткин
Теги: «Суперджет», SSJ-100, Suhoi Superjet 100, Сергей Чемезов, «Аэрофлот», «Сухой»
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