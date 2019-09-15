Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Самолет может сменить название на российское, считает глава Ростеха, в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация

Сергей Чемезов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», — отметил глава «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация.

Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По словам главы госкорпорации, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — подчеркнул Чемезов.

Отвечая на претензии авиакомпаний к самолетам, он подчеркнул, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, подчеркнул он.