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Замглавы ОАК заявил о планах в разы нарастить производство самолетов

Замглавы ОАК Богинский: планируется увеличить выпуск MC-21 в шесть раз к 2026 году

Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в разы нарастить производство самолетов МС-21, лайнеров Superjet, Ил-114 и самолетов Ту-214 к 2026 году. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

«Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года, <...> по 20 «Суперджетов» в год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти — на 20 машин в год, сейчас две», — сказал собеседник агентства.

Соответствующие контракты для MC-21 и Superjet уже подписаны, для Ту-214 контракт действует до 2025 года, уточнил он. Контракт на производство Ил-114, по словам Богинского, сейчас готовится.

Накануне Богинский рассказывал, что до 2026 года ОАК планирует произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 лайнеров Sukhoi Superjet нового поколения.

«У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап — это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть — в 2024 году, 12 в — 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных», — говорил он.

В апреле 2022 года «Ростех» сообщал, что начало серийных поставок МС-21-310 для российских перевозчиков намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы как минимум шесть лайнеров. В январе премьер-министр Михаил Мишустин подписал инвестиционный проект льготного лизинга российских судов, который предусматривает поставку «Аэрофлоту» новых Superjet, первых МС-21 и Ту-214 в 2023–2026 годах (всего 63 лайнера, 18 из которых — МС-21). Общая стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб., при этом минимальная стоимость первых МС-21 и Ту-214 составит 3,144 млрд руб. ($46 млн). Заявку на приобретение 38 российских самолетов МС-21 также подали «Уральские авиалинии».

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что можно говорить о выходе программ МС-21 и Superjet New на финишную прямую. «Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике — с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами», — отмечал он.

Теги
ОАК самолет рост производства Superjet Ил-114 Ту-214
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