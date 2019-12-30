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Глава ОАК допустил единое название для всех гражданских самолетов России
Юрий Слюсарь заявил, что в России формируется дивизион гражданской авиации, куда войдут производители среднемагистральных самолетов МС-21 и лайнеров Sukhoi Superjet 100. Для единой структуры логично сделать ребрендинг, сказал он
Sukhoi Superjet 100 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Все российские гражданские самолеты могут быть переименованы и объединены в линейку с единым названием, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он пояснил, что в ОАК занимаются формированием дивизиона гражданской авиации, в который вошли корпорация «Иркут», производитель среднемагистральных самолетов МС-21, и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), создатель Sukhoi Superjet 100.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием <...> гражданских самолетов. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — сказал он.

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Бизнес

По словам Слюсаря, у такого подхода есть «экономические резоны»: инвестиции направляются на развитие единого бренда, а не «рассеиваются».

В сентябре глава «Ростеха» (ОАК входит в состав корпорации) Сергей Чемезов в интервью РБК допускал возможный ребрендинг Superjet и, в частности, «российское название». В ГСС подтвердили наличие такое идеи. До этого, в июне, Чемезов также не исключал возможность создания в России «одной большой авиастроительной компании» по примеру европейской Airbus и американской Boeing. Он предполагал, что компания может быть сформирована посредством объединения ОАК и «Вертолетов России».

Автор: Артём Губенко
Теги: самолеты, название, ОАК
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Бизнес
Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»
Бизнес
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