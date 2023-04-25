Глава «Ростеха» Чемезов: стоимость МС-21 для российских авиаперевозчиков будет ниже рынка

Чемезов заявил о цене ниже рыночной на МС-21 для российских перевозчиков

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Стоимость новых самолетов МС-21 для российских авиакомпаний будет ниже рыночной, государство выделит перевозчикам субсидии на их закупку, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает «РИА Новости».

«Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж», — сказал он.

По словам Чемезова, это делается для того, чтобы авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники и внутренние перевозки развивались. Он уточнил, что субсидии покроют стоимость самолетов частично.

Источники ТАСС и «РИА Новости» в госструктурах рассказали, что стоимость самолетов МС-21 составит 3 млрд руб., при том, что аналогичный Boeing стоит порядка 5-6 млрд руб. В январе РБК со ссылкой на инвестиционный проект льготного лизинга российских воздушных судов писал, что минимальная стоимость МС-21 составит 3,144 млрд руб.

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