Владелец «Вкусно — и точка» получит «Логистику — и точка»

Александр Говор (в центре) (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Александр Говор, владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка», купит российский бизнес HAVI — логистического партнера McDonald's, который, как писал ранее РБК, рассматривает варианты ухода из России.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Вкусно — и точка», Говор получит все российские активы HAVI, сотрудники компании, включая руководство, сохранят рабочие места.

«В периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО «Логистика — и точка», — говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается.

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