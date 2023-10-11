Минэк назвал дату введения безвиза для пяти стран Ближнего Востока
Россия планирует отменить туристические визы для Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Малайзии и Кувейта в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.
В сентябре 2023 года глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о планах перейти к безвизовому режиму с этими странами из-за возможного «прироста туристов премиум-класса».
Вопрос отмены виз активно прорабатывается, осталось заключить межправительственные соглашения, сообщил Вахруков. «Я думаю, что перспектива — это следующий год», — добавил он.
Москва начала переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами после начала военной операции на Украине и ввода международных санкций.
Летом 2023 года Россия возобновила групповой туристический безвиз с Китаем, приостановленный из-за пандемии коронавируса. В начале октября 2023 года власти Анголы ввели безвизовый режим для граждан России.
По данным МИД России, безвиз для россиян действует в нескольких десятках стран мира. Среди государств Европы это, например, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория; Азии — Южная Корея, Израиль, Индонезия; в Южной Америке — Аргентина, Боливия, Бразилия; в Африке — Марокко, Намибия, Кабо-Верде.
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