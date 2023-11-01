Россия обогнала Германию и вернула лидерство по числу поездок в Турцию

Увеличение числа авиарейсов и рост объема транзитных поездок через Стамбул позволили России вернуть первое место по числу визитов в Турцию за первые девять месяцев 2023 года. Но поток еще не вернулся к допандемийному уровню

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В январе—сентябре 2023 года Турцию посетили 5,16 млн россиян — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну приехали 3,86 млн граждан России, следует из данных Министерства культуры и туризма республики.

По результатам прошедшей части года России удалось обогнать Германию и вернуть первое место по количеству визитов в Турцию, которое она уступила годом раньше. Россияне были лидерами по числу поездок в Турцию в январе—сентябре с 2019 по 2021 год, но в 2022 году Германия заняла первое место. В январе—сентябре 2023 года ее граждане совершили в Турцию 4,85 млн поездок и заняли с этим результатом вторую строчку рейтинга. На третьем месте оказалась Великобритания (3,15 млн), а пятерку лидеров замыкали Болгария (2,15 млн) и Иран (1,88 млн).

Однако поток из России в Турцию пока не достиг уровня рекордного 2019 года: тогда страну посетили 5,9 млн россиян — на 14% больше, чем в этом году.

Как Россия вернула туристическое лидерство

Доля россиян среди всех прибывших в Турцию за девять месяцев 2023 года превысила 13%, следует из статистики турецкого Минкультуры. Чаще всего иностранцы приезжали в Стамбул, где число визитеров за девять месяцев достигло 13,1 млн человек, — это 33% всего иностранного потока в страну. На втором месте — Анталья: этот курорт посетили 12,3 млн зарубежных гостей (31% от всего иностранного турпотока).

Турция традиционно была для российских туристов доступным массовым направлением с большим количеством бюджетных путешествий, напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Сейчас на ее популярность у россиян влияет отсутствие реальной конкуренции за летние пляжные направления с другими странами, которые сейчас либо закрыты, либо туда непросто попасть, отмечает гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Впрочем, следует учитывать, что значительная часть поездок в Турцию совершается не с целью отдыха: две трети полетов в Стамбул — это остановки для пересадки на транзитные рейсы в третьи страны. По оценкам Горина, этим летом около полумиллиона россиян летали в другие страны транзитными рейсами через Стамбул. Основной прирост потока, зафиксированный в этом году, произошел именно за счет транзитных поездок через аэропорт Стамбула, соглашались и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Аэропорт Стамбула стал хабом для российских путешественников, после того как ЕС в феврале 2022 года в ответ на военную операцию на Украине закрыл воздушное пространство для российских самолетов.



Транзитный потенциал Турции обусловлен большим количеством рейсов, обращает внимание Горин. Если в 2022 году выполнялось 750 рейсов в неделю в пять турецких городов, то в этом году из России в Турцию летает уже 1,2 тыс. рейсов в неделю.

Рост потока из России в Турцию связан с увеличением числа чартерных рейсов из регионов и открытием прямых рейсов в Анталью, например из Саратова, отметили в пресс-службе туроператора «Интурист». К тому же в середине сезона турецкие отельеры на фоне снижения числа туристов из России начали давать спецпредложения и скидки, чтобы увеличить загрузку отелей. В начале 2023 года число ранних бронирований туров в Турцию на летний сезон сократилось на 30% к прошлому году, а цены на путевки в страну для россиян поднялись как минимум на 20–25%, отмечали в РСТ. Но уже в июне Турция вышла на первое место по спросу: на долю этой страны у турфирм и агрегаторов пакетных туров, по данным РСТ, приходилось от 35 до 65%.

Почему турпоток из России в Турцию пока не достиг уровня 2019 года

Объем транзитной перевозки Турции продолжает оставаться высоким, но доля курортного сегмента в этом году оказалась меньше, чем в 2019 году, отметил Мурадян. Повышение в этом году цен в гостиницах на 20–30% к прошлому году привело к переключению туристов на другие направления, такие как Шри-Ланка, Куба, Египет, отметил Горин. Например, в некоторые даты средний чек на проживание в отелях Египта и ОАЭ был ниже, чем в Турции.

По оценке Горина, средняя стоимость тура в Турцию, включая авиаперевозку и размещение в отеле, на неделю за двоих за год выросла с 170 тыс. до 230 тыс. руб. Плюс из-за увеличения времени в пути из России подорожали авиабилеты. В середине лета 2023 года билет из Москвы в Анталью с багажом в обе стороны обходился минимум в 41–42 тыс. руб., писали «Известия» по данным сервисов билетных агрегаторов. Для сравнения: в 2019 году средний чек за перелет в Турцию туда-обратно был в два раза меньше — около 20–25 тыс.

Помимо подорожания на турпоток в Турцию в этом году повлияло ослабление курса рубля, отметил Горин. «Когда было резкое повышение цен в Турции, мы прогнозировали, что объем по итогам года будет на уровне прошлого года — 5,2 млн туристов. Но за девять месяцев мы достигли объема 2022 года, значит, по итогам 2023 года из России в Турцию будет не менее 6 млн поездок», — прогнозирует он.

Прогнозы на следующий год пока тоже позитивные: по акциям раннего бронирования турецкие отельеры не планируют повышать цены на проживание в 2024 году, заверяет Горин. Общая стоимость турпакетов может вырасти только в случае новых скачков курса рубля или подорожания авиатоплива, обнадежили в пресс-службе РСТ.