РЖД предложила модернизировать плацкарты в вагоны-трансформеры

У пассажира должно быть пространство, которое можно было бы «формировать индивидуально под себя», предложил Олег Белозеров. Компания ФПК ранее заявляла РБК, что не собирается отказываться от закупки плацкартных вагонов

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РЖД изучают возможность модернизации плацкартов и вагонов общего пользования в вагоны с местами-трансформерами. Об этом заявил гендиректор компании Олег Белозеров, сообщает ТАСС.

«У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт», — сказал Белозеров.

Также он сообщил о новых проектах пассажирских вагонов.

«У нас есть так называемые вагоны типа 2019 и 2020. Они будут отличаться удобством, комфортом. Там будут розетки, Wi-Fi», — отметил глава РЖД.

В мае гендиректор ФПК (пассажирская «дочка» РЖД) заявлял, что компания избавится от устаревших туалетов гравитационного типа. Новые вагоны, которые закупает компания, оснащены биотуалетами, кондиционерами, розетками и USB-портами. ФПК планирует к 2025 году закупить около 5 тыс. вагонов у «Трансмашхолдинга», инвестиции составят более 230 млрд руб. По словам Иванова, компания в первую очередь планирует поставить новые вагоны в сообщении с курортными городами черноморского побережья.

В июле «Ведомости» писали о планах РЖД отказаться от плацкартных вагонов в пользу одноэтажных вагонов нового поколения с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами. Однако, как сообщили РБК в ФПК, говорить о полном отказе от закупки плацкартов преждевременно, отметив, что проектирование новых вагонов будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества.

Ранее ФПК годовом отчете раскрыла, что планирует разделить весь парк вагонов на три типа: дневной экспресс (до шести часов в пути), ночной (до 12 часов) и традиционный (более 12 часов). Классы обслуживания делятся на «бизнес», «комфорт», «эконом» и «эконом-бюджет». В компании также сообщили, что билеты в плацкартные и купейные вагоны, в вагоны СВ (класса «премиум») с истекающим сроком службы, без кондиционеров и биотуалетов будут стоить на 5–10% ниже, чем на места в аналогичных вагонах с удобствами и кондиционерами.