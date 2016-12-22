РЖД откажутся от закупки плацкартных вагонов к 2025 году

Их заменят одноэтажные вагоны нового поколения с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами. Имеющиеся плацкартные вагоны старше 12 лет 6 месяцев будут модернизированы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Российские железные дороги» с 2025 года перестанут закупать плацкартные вагоны. На смену им придут одноэтажные вагоны нового типа. Об этом со ссылкой на приложении к проекту долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года пишет газета «Ведомости». Согласно планам компании, вагоны нового типа могут появиться у Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД) уже в следующем году.

Как отмечает издание, ​на 31 декабря 2016 года на плацкарты приходилось 36% подвижного состава ФПК. В том же году на них пришлось 66% перевозок поездами дальнего следования.

Со ссылкой на представителя «Трансмашхолдинга» — компании, которая разрабатывает вагоны нового типа по техническому заданию ФПК, — газета пишет, что на смену плацкартам придут одноэтажные вагоны. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Обслуживать такую пару будет один проводник. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары будет сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа. В одной из туалетных комнат появится душевая кабина.

Имеющиеся в подвижном составе плацкартные вагоны старше двенадцати с половиной лет, согласно планам компании, будут модернизированы, в них будет обновлено оборудование и интерьер. В частности, как следует из документа, будет проведена «индивидуализация персонального пространства пассажиров», появятся «сервисные зоны с вендинговыми аппаратами», USB-розетки, сенсорные панели, светодиодная подсветка.

Помимо этого, как пишет издание, с 2020 года РЖД собирается покупать двухэтажные вагоны нового типа. В них будет три класса обслуживания — четырехместное купе (по тарифу плацкарты), одноместное купе (по тарифу купе) и одно–, двухместное купе повышенной комфортности с индивидуальной туалетной комнатой (по тарифу СВ). В таких вагонах, по сравнению с нынешними, будет современный дизайн интерьера, а также улучшенная вибро- и звукоизоляция салона. Увеличится также ширина спальной полки, а в каждом купе появится система индивидуального регулирования температуры, также будет увеличено количество туалетных комнат.