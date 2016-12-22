Билеты в старые вагоны и купе без удобств подешевеют на 5–10%

Железнодорожные билеты в плацкартные и купейные вагоны, в вагоны СВ (класса «Премиум») с истекающим сроком службы, без кондиционеров и биотуалетов будут стоить на 5–10% ниже, чем на места в аналогичных вагонах с удобствами и кондиционерами. Об этом говорится в сообщении ​АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) («дочка» ОАО «Российские железные дороги»), которое поступило в РБК.

Подобные вагоны выделят в сегмент с низким ценовым предложением, цены которого ниже на 5–10%.

В рамках реализации программы обновления парка доля вагонов этого сегмента будет снижаться из-за поступления нового, инновационного подвижного состава. «Выделение части парка в отдельный сегмент позволит сформировать более выгодное ценовое предложение», — пояснили в пресс-службе.

С 2018 по 2025 год компания закупит 5000 новых современных вагонов с кондиционерами и биотуалетами. 2500 вагонов пройдут капитальный ремонт. В общей сложности планируется обновить более 40% действующего парка.

В начале ноября прошлого года РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования на 2018 год из-за проблем с тарифами. 10 ноября Федеральная антимонопольная служба предписала РЖД восстановить продажу билетов и установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следования. В ФПК заявили, что начали устанавливать кондиционеры и биотуалеты в поездах. Однако разово оснастить ими весь подвижной состав не получится, поскольку общий парк компании — это более 18 тыс. пассажирских вагонов. Также в компании сообщили о проработке программы по закупке вагонов до 2025 года.