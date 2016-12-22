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ФАС утвердила потолок тарифа на билеты в плацкартных и общих вагонах
Бизнес, 19:16
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ФАС утвердила потолок тарифа на билеты в плацкартных и общих вагонах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельно допустимый рост тарифов на уровне 3,9% на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования. Соответствующее решение было принято правлением ФАС, сообщается на сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что РЖД могут поднять цены с 1 января 2019 года. «Принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров», — заявили в ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания клиентов РЖД были оценены положительно. Также в ФАС оценили глубину продажи билетов до 90 дней и гибкие скидки.

В начале августа «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила, что билеты в плацкарт и купе, а также вагоны класса премиум, у которых истекают срок службы, будут стоить на 5–10% ниже, чем в таких же, но с туалетами, которыми можно пользоваться на стоянках, и кондиционерами. В ФПК отметили, что старые вагоны будут выделены в сегмент с более низкими ценами.

Всего с 2018 по 2025 год Федеральная пассажирская компания хочет закупить 5 тыс. новых вагонов, которые будут оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Также ФПК планирует провести капитальный ремонт 2,5 тыс. вагонов и обновить более 40% эксплуатируемого подвижного состава.

Сейчас цены на билеты РЖД устанавливает государство, а ФАС — максимальные тарифы на плацкарт и общие вагоны. РЖД определяют цены на места в вагонах премиум, купе и люкс.

Теги: Федеральная антимонопольная служба , РЖД , Билет на поезд
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